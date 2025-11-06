Za njezinim vitkim nogama svi su se okretali: Ova zgodna dama bila je glavna zavodnica u Osijeku

Legendarnin glazbeni sastav Bijelo dugme je u prepunoj dvorani Gradski vrt u Osijeku napravilo pravi spektakl. U sklopu slavljeničke turneje kojom obilježavaju 50 godina djelovanja, glazbenici su Osječankama i Osječanima donijeli večer ispunjenu bezvremenskim hitovima. Publika je od samog početka bila na nogama, a posebnom šarmu večeri pridonijele su i brojne dame koje su se posebno dotjerale za ovu priliku. Neke su odabrale jednostavne, elegantne kombinacije, druge su zablistale u suknjama i odvažnijim izdanjima, dok su prave obožavateljice zasjale u majicama s logom Bijelog dugmeta. Kakva je atmosfera prevladavala, zabilježio je portal SiB!