FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVA ATRAKCIJA /

Za njezinim vitkim nogama svi su se okretali: Ova zgodna dama bila je glavna zavodnica u Osijeku

Za njezinim vitkim nogama svi su se okretali: Ova zgodna dama bila je glavna zavodnica u Osijeku
Foto: Ivica Benić/sib
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Legendarnin glazbeni sastav Bijelo dugme je u prepunoj dvorani Gradski vrt u Osijeku napravilo pravi spektakl. U sklopu slavljeničke turneje kojom obilježavaju 50 godina djelovanja, glazbenici su Osječankama i Osječanima donijeli večer ispunjenu bezvremenskim hitovima. Publika je od samog početka bila na nogama, a posebnom šarmu večeri pridonijele su i brojne dame koje su se posebno dotjerale za ovu priliku. Neke su odabrale jednostavne, elegantne kombinacije, druge su zablistale u suknjama i odvažnijim izdanjima, dok su prave obožavateljice zasjale u majicama s logom Bijelog dugmeta. Kakva je atmosfera prevladavala, zabilježio je portal SiB!

 

6.11.2025.
12:54
Hot.hr
Ivica Benić/sib
OsijekGradski VrtKoncertBijelo Dugme
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVA ATRAKCIJA /
Za njezinim vitkim nogama svi su se okretali: Ova zgodna dama bila je glavna zavodnica u Osijeku