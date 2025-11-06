Cijeli svijet ogorčen degutantnim ponašanjem Yamala: 'Zašto želiš postati kao Vinicius?'

Lamine Yamal igra svoju treću sezonu u prvoj momčadi Barcelone, ali prvu otkako je potpisao bogati ugovor i preuzeo legendarnu desetku. Na terenu i dalje oduševljava, potvrđujući status Messijeva nasljednika, no njegovo ponašanje počinje izazivati zabrinutost.

Sve češće puni tabloide rasipanjem novca i bahatim ispadima, a sličnu sliku pokazao je i protiv Club Bruggea (3:3), kada je nakon poništenog gola Belgijaca provocirao publiku.

Mnogi u Španjolskoj upozoravaju da mladi genijalac sve više podsjeća na Viniciusa Juniora, sjajan talent, ali i temperament koji lako može izmaknuti kontroli. Yamal mora pronaći ravnotežu ako želi zadržati fokus i simpatije nogometnog svijeta koje je svojim talentom stekao gotovo jednoglasno.