Ona je Ivanka Trump s Temua: Potrošila masne pare na operacije sve dok kirurg nije rekao dosta

Prije devet godina, 2016. godine, poslovna savjetnica i majka troje djece iz Teksasa Tiffany Taylor kojoj su tada bile 33 godine, započela je transformaciju koja je obuhvatila 13 plastičnih operacija u razdoblju od godinu dana s ciljem postizanja sličnosti sa svojim idolom, kćeri predsjednika SAD-a Donalda Trumpa (79), Ivankom Trump (43).

Za taj je pothvat utrošila približno 55.000 eura, objašnjavajući kako se njezino divljenje prema kćeri američkog predsjednika, razvilo u želju za estetskom preobrazbom.

Koje je Tiffany operacije radila da bi izgledala kao Ivanka Trump?

Divljenje Tiffany Taylor prema Ivanki Trump započelo je nekoliko godina prije 2016., kada je donijela odluku o operacijama, a za magazin People tada je izjavila:

"Imala je svoje cipele, lifestyle brend i njezin blog me inspirirao. Tako je lijepa, otmjena, elegantna i majka.'' Smatrala je da Ivanka posjeduje crte lica koje je priželjkivala, zbog čega je ova konzultantica u naftnoj industriji tijekom osam mjeseci prošla niz zahvata kako bi postigla taj izgled. Popis njezinih operacija uključivao je dvije operacije povećanja grudi, liposukciju trbuha i stražnjice, injekcije u obraze, mini facelift, podizanje kapaka, dvije rinoplastike te zahvat kojim je postigla otvoreniji izgled očiju. Unatoč trošku i broju operacija, Tiffany je tvrdila da se ulaganje u potpunosti isplatilo.