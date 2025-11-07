Lorde maloljetna upecala starijeg frajera, a danas ne zna je li muško ili žensko

Pjevačica Ella Marija Lani Yelich-O'Connor koja je svijetu poznatija kao Lorde, slavi 29. rođendan. Novozelanđanka hrvatskih korijena, koja posjeduje i hrvatsko državljanstvo u nešto više od desetljeća karijere postigla je značajan uspjeh na svjetskim glazbenim ljestvicama. Rođena 1996. godine u predgrađu Aucklanda, Lorde je kći pjesnikinje Sonje Jelić, čiji su roditelji emigrirali iz Dalmacije, i inženjera Vica O'Connora. Rano je pokazala talent za glazbu i pisanje.

Zanimljivo je da je pjevačica hrvatskih korijena ove godine u jednom intervjuu za strane medije otkrila da se osjeća negdje u sredini kada je riječ o rodnom identitetu. Na pitanje novinara o stihu s novog albuma Virgin u kojem pjeva "Na neke dane sam žena, na neke dane sam muškarac", rekla je:

"Žena sam, osim onih dana kad sam muškarac. Dio mene ne želi ulaziti u nikakav kalup", rekla je, ali nije precizirala je li nebinarna.

Što se tiče njezine kazerije, potencijal Lorde prepoznala je izdavačka kuća Universal Music Group, koja joj je ponudila ugovor za razvoj kada je imala 13 godina. Nakon godina rada, svijet ju je upoznao 2013. godine. Njezin debitantski singl "Royals" postigao je globalni uspjeh. Pjesma, koja se bavi temama materijalizma i raskoši pop kulture, provela je devet tjedana na vrhu Billboard Hot 100 ljestvice, čime je Lorde sa 16 godina postala najmlađa izvođačica kojoj je to uspjelo od 1987. godine. Uspjeh je potvrđen s dvije nagrade Grammy, uključujući i onu za Pjesmu godine.