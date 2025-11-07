Pogledajte što su Kovačević i Mišić radili i gdje je kapetan Dinama otišao nakon utakmice

Nogometaši Dinama u 4. kolu Europske lige teško su poraženi od Celte, 12. momčadi LaLige. Konačni rezultat je bio 3-0 za Celtu iz Viga, koja u posljednjih 8 susreta, uključujući i ovaj, ne zna za poraz.

U jednom trenutku, kamere su fotoreportera PIXSELLA Sanjina Strukića snimile su Marija Kovačevića kako zabrinutog lica i reakcije, pomalo zabezeknutog, prati događanja na terenu, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka drugi fotoreporter PIXSELLA Igor Soban u fokus je stavio i Josipa Mišića, koji je ovog puta otišao podno Dinamovog Sjevera i pozdravio navijače.

Navodno nakon pobjede u derbiju protiv Rijeke, prema pisanjima medija, Josip Mišić nije htio pozdraviti navijače, odnosno nije poveo kao kapetan igrače podno Bad Blue Boysa. Mediji su pisali i kako je Josip Mišić, najvažniji igrač Dinama, navodno i pljunuo prema zapadnoj tribini pri ulasku u tunel, što je posebno razbjesnilo navijače Dinama ali službeni Dinamo je to kasnije demantirao.

Prema svjedocima, što prenose hrvatski mediji, član kluba je Josipa Mišića čak morao nagovarati da se vrati iz tunela podno Sjevera. Kad je napokon stao pred navijače, bio je jedini koji nije podignuo ruke, nije navijao niti pogledao prema tribini. No, ovog puta, nakon poraza od Celte, Josip Mišić je poput pravog kapetana, zajedno sa svojim suigračima, otišao pozdraviti navijače, čime je pokazao da mari prema onima koji žive i dišu Dinamo.