Iako u ležernim kombinacijama, svi su se okretali za njima: Zgodne dame osvojile šetače u Prelogu

Mnogi građani Preloga, ali i posjetitelji iz okolnih mjesta odlučili iskoristiti lijepi dan za šetnju, opuštanje i druženje uz rijeku Dravu. Obitelji s djecom lagano su šetale stazama, a najmlađi su uživali u igri. Neki od njih su također iskoristili ugodno vrijeme za rekreaciju, odjeveni u sportske outfite pa su se tako mogli vidjeti i muškarci i žene u udobnoj sportskoj odjeći. Kakva je atmosfera prevladavala tijekom šetnje Marinom Prelog zabilježio je portal eMeđimurje.