Svetište Blaugrane ponovno otvoreno: Pogledajte prve scene s novog Camp Noua

Nakon više od godinu dana čekanja, navijači Barcelone konačno su dočekali trenutak koji su dugo priželjkivali, a to je povratak na Camp Nou nakon dve i pol godine čekanja. Novo izdanje slavnog stadiona, sada pod imenom Spotify Camp Nou, otvorilo je svoja vrata za prvi javni trening momčadi Hansija Flicka.

Iako stadion još nije u potpunosti dovršen, 23 tisuće navijača ispunilo je tribine i pozdravilo svoje miljenike uz ovacije i emotivne poruke poput: “Noći Camp Nou-a su se vratile” i “Trnci!”.

Dan pun emocija i nostalgije

Trening je bio poseban i za same igrače mnogi su po prvi put istrčali na legendarni travnjak. Među njima i trener Hansi Flick, ali i nova pojačanja poput Szczesnyja i Rashforda, koji su do sada Camp Nou poznavali samo kao protivnici.

Urugvajac Ronald Araujo nije skrivao emocije:

'Presretan sam što smo se vratili. Ovo je poseban trenutak za sve nas. Stadion izgleda predivno, a naši navijači su nam još jednom pokazali koliko su vjerni.'

Mladom veznjaku Marcu Casadóu povratak je bio ostvarenje dječačkog sna:

'Nisam još službeno debitirao ovdje, ali osjećaj je nevjerojatan. Ovdje se stvarno osjeća duh Barcelone.'

Detalji obnove i povratka

Voditelj projekta obnove Joan Sentelles potvrdio je da je cilj Barcelone u potpunosti se vratiti na Camp Nou do kraja godine, kada će stadion moći primiti oko 62 tisuće gledatelja.

'Čim dobijemo licencu 1B, otvorit ćemo bočnu tribinu i tada će biti logično da sve utakmice ponovno igramo ovdje', izjavio je Sentelles.

Predsjednik Joan Laporta ostao je suzdržan, ali je potvrdio da klub “čini sve da se povratak dogodi što prije”.

