SRETNO MU BILO /

Davor Šuker snimljen u Bosni i Hercegovini: Ima novi posao

Davor Šuker snimljen u Bosni i Hercegovini: Ima novi posao
Foto: Ariana Ruiz/zuma Press/profimedia

Šuker se već dugo nije pojavljivao u javnosti

7.11.2025.
14:30
M.G.
Ariana Ruiz/zuma Press/profimedia
Davor Šuker, legendarni hrvatski napadač i bivši predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, ima novi posao - postao je veleposlanik FIFA-e i u toj funkciji posjetio je Bosnu i Hercegovinu kako bi se sastao s predsjednikom tamošnjeg nogometnog saveza Vicom Zeljkovićem.

Sastanak se održao u Banja Luci.

"U otvorenom i prijateljskom razgovoru dotaknuli smo se mnogih nogometnih tema - od njegovog bogatog iskustva i uloge u Fifi, do aktualnih događanja u našem nogometu i nadolazećih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. godine ", izjavio je Zeljković pa otkrio:

"Čestitao sam gospodinu Šukeru na zasluženom imenovanju za ambasadora Fife, a on je reprezentaciji BiH poželio uspjeh i plasman na Svjetsko prvenstvo. Razgovor smo završili simbolično, dogovorom da se ponovno sretnemo na ždrijebu u Washingtonu."

Šuker se u posljednje vrijeme nije pojavljivao u javnosti i uglavnom živi na relaciji London - SAD.

