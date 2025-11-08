Sportska subota pred nama donosi mnoštvo uzbuđenja: Evo što je danas sve na rasporedu

Pred nama je prava sportska subota prepuna uzbuđenja i vrhunskih događaja. Prije početka reprezentativne pauze, čeka nas niz uzbudljivih derbija i atraktivnih susreta u raznim sportovima od HNL-a i Premier lige do Serie A, Bundeslige i Formule 1.

Hrvatska nogometna liga – Hajduk protiv Osijeka, Lokomotiva na Maksimiru

U domaćem prvenstvu nakon 12 odigranih kola vodi se iznimno napeta borba za sam vrh.

Hajduk na Poljudu dočekuje Osijek u subotu od 17:45, dok će Dinamo, koji pod vodstvom Marija Kovačevića ima samo bod manje od Splićana, čekati svoj trenutak u nastavku kola.

Prije velikog derbija, na Maksimiru se igra dvoboj između Lokomotive i Slaven Belupa s početkom u 15 sati. Utakmica je u prijenosu na MaxSportu.

Engleska Premier liga – Arsenal na iskušenju, Chelsea zatvara večer

Engleski travnjaci donose spektakularan vikend i reprizu finala Europske lige. Manchester United dočekuje Tottenham u ranijem terminu od 13:30 na kanalu Arene Sport.

Od 18:30 sati na kanalima Arena Sporta možete pratiti dvoboj između Sunderlanda, najvećeg iznenađenja sezone, i Arsenala, trenutno prvoplasirane momčadi Premier lige.

Večer će u 21 sat zaključiti okršaj između Chelseaja i Wolvesa, susret koji bi mogao donijeti prekretnicu za obje momčadi.

Serie A – Modrićev Milan i torinski derbi

U Italiji pozornost hrvatskih navijača bit će usmjerena na Luku Modrića, čiji Milan gostuje kod Parme od 20:45 (Arena Sport 4).

Prije toga, u 18 sati, očekuje nas torinski derbi između Juventusa i Torina, također u izravnom prijenosu na Areni Sport.

Bundesliga – Kovač i Vušković u akciji

Njemački teren nudi nekoliko zanimljivih dvoboja od 15:30 na Sport Klubu.

Borussia Nike Kovača odlazi na gostovanje HSV-u Luke Vuškovića, dok Bayern München putuje u glavni grad na megdan Unionu Berlinu. U oba susreta očekuje se visoki ritam i puno pogodaka.

La Liga – Ante Budimir u akciji protiv Seville

U Španjolskoj, prvi hrvatski topnik Ante Budimir s Osasunom gostuje kod Seville u subotu od 16:15 (Arena Sport 3). Osasuna traži povratak na pobjedničke staze, dok Sevilla nastoji prekinuti niz loših rezultata.

Formula 1 – Sprint utrka i kvalifikacije za glavnu trku

Ljubitelje brzine čeka uzbudljiv dan u Formuli 1, koja će se od iduće sezone emitirati na RTL-u.

U 15 sati počinje Sprint utrka, gdje pobjednik može osvojiti osam bodova – potencijalno ključnih u borbi za naslov svjetskog prvaka.

Lando Norris starta s prvog mjesta, Oscar Piastri s trećeg, a Max Verstappen kreće sa šeste pozicije.

Večer donosi i kvalifikacije za glavnu utrku, koje počinju u 19 sati.

