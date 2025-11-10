Njoj je stvarno svejedno! Žalac stigla u Remetinec, mahala pa poslala pusu: Pogledajte njen dolazak

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac stigla je u Remetinec gdje se morala do ponoći javiti na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne.

S velika dva kofera nešto prije 22 sata stigla je Žalac, a prije ulaska u kaznionicu mahnula je novinarima i snimateljima te slala im puse.

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

Sve su snimile naše kamere. Kako je to izgledalo pogledajte u videu na vrhu članka.

Žalac će prvu fazu kazne provesti u Centru za dijagnostiku u Remetincu, gdje se obavlja procjena svakog novog zatvorenika. Riječ je o odjelu u kojem su muškarci i žene strogo odvojeni, a ženski dio nalazi se na drugom katu.

"Gabrijela Žalac neće cijelu kaznu služiti u Remetincu. Nakon otprilike 30 dana, kad stručni tim završi procjenu, bit će premještena u Kaznionicu u Požegi, gdje se nalaze sve osuđene žene u Hrvatskoj", izvijestila je ranije reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić.

'Neće imati poseban tretman'

U Remetincu bivša ministrica neće imati poseban tretman. Proći će isti režim kao i svi ostali zatvorenici – od jutarnje rutine, higijene i posjeta, do odnosa s pravosudnim policajcima. Jedina razlika bit će svakodnevni kontakti sa stručnim timom koji čine psiholozi, sociolozi i socijalni radnici.

Žalac je molila sud odgodu izdržavanja kazne zbog poslovnih obveza, ali joj je to odbijeno. Na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena joj je žalba za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne pa je odlučeno da se u remetinečki zatvor mora javiti 10. studenoga.

POGLEDAJTE VIDEO: Remetinec čeka Gabrijelu Žalac, doznajemo što je čeka iza rešetaka: 'Uvijek bude dobacivanja'