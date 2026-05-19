Oglasila se još jedna članica srpskog žirija nakon 0 bodova Hrvatskoj: 'Nisu zaslužile ovo'

Članovi stručnog žirija Srbije našli su se na meti kritika nakon finalne večeri ovogodišnje Eurovizije zbog odluke da hrvatskim predstavnicama, grupi Lelek, ne dodijele nijedan bod. Podsjetimo, hrvatski žiri srpskim predstavnicima, bendu Lavina, dao je maksimalnih 12 bodova. Među članovima žirija bila je i mlada pjevačica Lores, nekadašnja natjecateljica na srpskom natjecanju za pjesmu Eurovizije, koja se nakon vala negativnih komentara odlučila javno oglasiti.

Uz Lores, pravog imena Anđela Vranić, u sastavu stručnog žirija RTS-a bili su i Aleksandra Kovač (53) koja se u vezi ove teme već oglasila, Mari Mari, Jelena Tomašević te skladatelj Dušan Alagić.

'Isključivo glazbeno natjecanje'

Lores je u svom obraćanju poručila kako ne smatra da su hrvatske predstavnice zaslužile nula bodova.

“Mislim li da su naši susjedi zaslužili nula bodova? Apsolutno ne”, rekla je pjevačica, nakon čega je dodala: “Ne pada mi na pamet čitati svoje glasove samo zato što je netko prvo odlučio pljunuti, prije nego što je razmislio”, prenosi Blic.

Posebno je osudila povezivanje glazbe s politikom i nacionalnošću.

“Najvažnije je da me se ostavi nacionalnosti i tih gluposti. Rođena sam kao Srpkinja, ali dolazim iz multinacionalne obitelji i sigurno nisam adresa za takve priče niti ću ikada biti”, poručila je vidno ljutita članica žirija.

Naglasila je i da je tijekom glasanja odluke donosila isključivo na temelju glazbenih kriterija.

“Sve što je napravljeno tog dana napravljeno je isključivo profesionalno. Eurosong smatram isključivo glazbenim natjecanjem i tako sam i glasala”, zaključila je Lores.

Podsjetimo, grupa Lelek ovogodišnje je natjecanje završila na 15. mjestu, dok je srpski bend Lavina završio na 17. mjestu. Odluka srpskog žirija da Hrvatskoj ne dodijeli nijedan bod izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, nakon čega su se oglasile i članice hrvatske grupe.

“Na eurovizijskoj pozornici u finalu osjećale smo se kao kraljice! Dale smo sve od sebe i u potpunosti osjetile energiju publike. Sretne smo! Hvala svima koji su glasali i navijali za nas”, poručile su članice grupe Lelek nakon natjecanja.

Dodale su i kako njihov odnos sa srpskim predstavnicima nije narušen.

“Nemamo ništa protiv benda Lavina. Družili smo se u Beču i dečki su nam rekli da nam pružaju maksimalnu podršku”, zaključile su.