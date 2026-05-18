FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MISTERIJ' NESTANKA /

Jeste li ovo primijetili? Tijekom čitanja glasova jednog predstavnika nije bilo: 'Piškio sam...'

Jeste li ovo primijetili? Tijekom čitanja glasova jednog predstavnika nije bilo: 'Piškio sam...'
×
Foto: Screenshot Eurovision Song Contest YouTube/Profimedia

Dok su se dodijeljivali bodovi publike, predstavnik Litve nije bio na svom mjestu s ostatkom delegacije, što je zbunilo korisnike društvenih mreža

18.5.2026.
21:39
Hot.hr
Screenshot Eurovision Song Contest YouTube/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Tijekom napetog iščekivanja glasova publike u finalu Eurosonga, kada su kamere prelazile preko delegacija u zapozorju, mnogi su gledatelji primijetili da nedostaje litavski predstavnik Lion Ceccah. Njegov izostanak u ključnom trenutku potaknuo je znatiželju, no misterij je ubrzo riješen zahvaljujući TikTok videu koji je postao hit zbog neočekivano iskrenog i urnebesnog objašnjenja.

Jeste li ovo primijetili? Tijekom čitanja glasova jednog predstavnika nije bilo: 'Piškio sam...'
Foto: TT News Agency, TT News Agency/Alamy/Profimedia

U kratkom intervjuu objavljenom na društvenim mrežama, novinar je upitao glazbenika iz Litve zašto ga gledatelji nisu mogli vidjeti tijekom objave rezultata televotinga.

@eurovision.norway 🇱🇹 Lion Ceccah was not seen during the televotes points and here is the reason why #eurovision #esc2026 #lionceccah #eurovisionsongcontest #esc ♬ sonido original - Eurovision Norway

Ceccah, čiji je scenski izgled s glavom i vratom obojenim u srebrnu metalik boju privukao veliku pažnju, bez imalo oklijevanja je odgovorio: "Zato što sam piškio."

Pogledajte trenutak kada su objavljeni bodovi za Litvu:

Ova iskrena snimka je brzo prikupila gotovo pola milijuna pregleda i više od 34.000 lajkova, a korisnici su pohvalili njegovu jednostavnost i smisao za humor.

Podsjetimo, Lion Ceccah, pravim imenom Tomas Alenčikas, istaknuti je umjetnik na litavskoj drag sceni koji je ove godine predstavljao je Litvu Eruosongu. Pjesmom "Sólo Quiero Más" uspješno je prošao u polufinale i osigurao svojoj zemlji šesto uzastopno finale, a na kraju je u ukupnom poretku zauzeo 22. mjesto.

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.GlazbaLitvaGlasovi Publike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike