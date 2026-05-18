Jeste li ovo primijetili? Tijekom čitanja glasova jednog predstavnika nije bilo: 'Piškio sam...'

Tijekom napetog iščekivanja glasova publike u finalu Eurosonga, kada su kamere prelazile preko delegacija u zapozorju, mnogi su gledatelji primijetili da nedostaje litavski predstavnik Lion Ceccah. Njegov izostanak u ključnom trenutku potaknuo je znatiželju, no misterij je ubrzo riješen zahvaljujući TikTok videu koji je postao hit zbog neočekivano iskrenog i urnebesnog objašnjenja.

U kratkom intervjuu objavljenom na društvenim mrežama, novinar je upitao glazbenika iz Litve zašto ga gledatelji nisu mogli vidjeti tijekom objave rezultata televotinga.

Ceccah, čiji je scenski izgled s glavom i vratom obojenim u srebrnu metalik boju privukao veliku pažnju, bez imalo oklijevanja je odgovorio: "Zato što sam piškio."

Ova iskrena snimka je brzo prikupila gotovo pola milijuna pregleda i više od 34.000 lajkova, a korisnici su pohvalili njegovu jednostavnost i smisao za humor.

Podsjetimo, Lion Ceccah, pravim imenom Tomas Alenčikas, istaknuti je umjetnik na litavskoj drag sceni koji je ove godine predstavljao je Litvu Eruosongu. Pjesmom "Sólo Quiero Más" uspješno je prošao u polufinale i osigurao svojoj zemlji šesto uzastopno finale, a na kraju je u ukupnom poretku zauzeo 22. mjesto.