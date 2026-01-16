Sramotni potez Grka šokirao i 'vaterpolskog Jordana': 'Sreća da Žuvela nije teže ozlijeđen'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija po prvi je put u povijesti na europskim prvenstvima izgubila od Grčke (11-10), a dramatičnu utakmicu trećeg kola Europskog prvenstva u Beogradu za Net.hr komentira proslavljeni bivši hrvatski vaterpolist Milivoj Bebić. U svojoj analizi priča o ključnim trenucima dramatične utakmice Hrvatske i Grčke, kontroverznom incidentu i procjenjuje šanse Barakuda u nastavku natjecanja, gdje nas nakon Turske i Rumunjske čeka ključni okršaj s Italijom za polufinale turnira.

Opsesivna želja Grka i teret na leđima Fatovića

Utakmica Hrvatske i Grčke u beogradskoj Areni je od samog početka bila iznimno nervozna. Iako je Hrvatska povela 1-0 sjajnim golom Konstantina Harkova iz teške situacije, Grčka je brzo preuzela kontrolu i u dva navrata imala prednost od tri gola razlike. Ipak, sjajnom obranom i serijom 3-0 u trećoj četvrtini, Hrvatska se vratila u egal. No, kako ističe Bebić, Grci su igrali s nevjerojatnom, gotovo opsesivnom željom za pobjedom...

"Netko je u najavi dobro napisao da su Grci opsesivno ciljali pobjedu na ovom prvenstvu protiv nas, s obzirom na to da nikada nisu osvojili medalju na europskim prvenstvima, što je podatak koji zvuči nevjerojatno. Žarko su željeli to polufinale i pobjedu protiv Hrvatske. Utakmica je bila vrlo nervozna od samog početka, ali nisu ni oni sad bili nešto posebno uvjerljivi i sjajni. Mi smo se stvarno fantastično vratili s -3, to nije lako, međutim nismo u ovoj utakmici imali Bijaku koji je vrlo važan, s obzirom na forte Grka u obliku fantastičnih centara. Ta rotacija u Hrvatskoj nije bila dovoljna, žrtvovalo se u početku Bašića koji je skupo vrlo brzo dvije osobne, pa je Kržić isto brzo dobio dvije osobne, pa Lončar dvije osobne, Žuvela jednu i Burić koji može i koji igra beka isto tako pored centra jednu osobnu. Nedostajao nam je jedan igrač viška u obrani, međutim uspjeli smo se oduprijeti. Došli smo u priliku u posljednjih dvije - tri minute i nekih 40 sekundi, međutim jedan izvanredan gol šraubom Argyropoulosa i jedna mala nespretnost s igračem više. Nismo bili lošiji od Grka da ne zaskužimo najmanje bod", smatra Bebić.

Turnir je izjednačen i među 7-8 izjednačenih reprezentacija nije neobično imati poraz. Hrvatska je sigurno jedan od favorita. Milivoj Bebić.

Drama je dosegnula vrhunac u završnici. Imali smo u zadnjoj minuti tri napada za poravnanje, ali nismo uspjeli. Odgovornost je preuzeo Loren Fatović, no njegovo rješenje nije donijelo izjednačenje.

"To je velika odgovornost i veliki pritisak. Naravno da s tribina i preko televizije sve izgleda puno jednostavnije. Vjerojatno bi i on sam dodao loptu da je u tom trenutku vidio bolje rješenje, što smo svi očekivali. Nažalost, nije uspio i to nas je koštalo neriješenog rezultata", objašnjava Bebić.

Brutalan udarac nogom u glavu Žuvele

Utakmicu je obilježio i brutalan, nesportski potez grčkog igrača. Kod 10-8 za Grke, Skoumpakis je udario nogom Žuvelu u glavu i dobio isključenje bez prava zamjene do kraja utakmice...

Bebić je pohvalio brzu reakciju izbornika Ivice Tucka koji je zatražio "challenge", nakon čega su suci donijeli ispravnu odluku i isključili grčkog igrača.

"To je bilo evidentno i namjerno udaranje, što je nedopustivo. Srećom, suci su donijeli ispravnu odluku koja nas je na neki način i vratila u utakmicu. I sam sam u karijeri dobivao udarce, ali najopasniji su oni izvan vode, kao što je bio ovaj slučaj. Ispod vode, ona ipak pruža određeni otpor. Velika je sreća da Žuvela nije doživio težu ozljedu, poput pucanja arkade, što bi ga izbacilo iz stroja za sljedeće utakmice", ističe Bebić.

Poraz koji ne boli? Italija je popravni ispit za polufinale

Unatoč porazu, Bebić je i dalje optimist i vidi Hrvatsku kao jednog od glavnih favorita turnira. Smatra kako jedan poraz od snažne Grčke ne mijenja ništa bitno, pogotovo jer sustav natjecanja dopušta popravak.

"Turnir je izjednačen i među 7-8 izjednačenih reprezentacija nije neobično imati poraz. Hrvatska je sigurno jedan od favorita. Sada nas čeka utakmica protiv Italije, rekao bih popravni ispit, gdje se srcem nadam da ćemo pobijediti i izboriti polufinale, a tamo je sve moguće. Uvjeren sam u našu kvalitetu", kaže Bebić. Barakude su izraziti favoriti protiv Rumunjske i Turske, pa će o putnicima u polufinale najvjerojatnije odlučivati trokut između Hrvatske, Grčke i Italije.

"Ući u polufinale značilo bi imati tri utakmice za medalju, što je izvanredna stvar. Naravno, protiv Talijana će biti teško, ali bit će i njima izuzetno teško igrati protiv jedne izvanredne reprezentacije kao što je naša."

Usporedba s Jordanom je ogroman kompliment

Tijekom razgovora, podsjetili smo Milivoja Bebića na to da ga pojedini novinari zovu "vaterpolskim Jordanom" svog vremena. Bebić je sa smiješkom prihvatio kompliment.

"Lijepo je uvijek čuti kompliment. Takva pohvala, od novinara koji dugo prate vaterpolo, ima posebnu težinu. Ako vas netko usporedi s jednim Michaelom Jordanom, a znamo što je taj čovjek bio u svom sportu, onda je to zaista velika stvar i hvala mu na tome", zaključio je skromno Milivoj Bebić.

