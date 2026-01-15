Hrvatska igra protiv opasno dobre reprezentacije koja ima veliku opsesiju

Ako se netko u europskom vaterpolu već dobro poznaje, onda su to hrvatski i grčki reprezentativci. Dvoboji ove dvije vaterpolske reprezentacije posljednjih su godina gotovo postali pravilo, osobito kada je ulog prvo mjesto u skupini. Slični scenariji ponavljaju se već četiri, pet godina – rijetko koje veliko natjecanje prolazi bez međusobnog sudara Hrvata i Grka.

3. kolo skupine B Europskog vaterpolskog prvenstva 0 Hrvatska : 0 Grčka

Hrvatska ima izrazito uspješan međusobni omjer protiv Grčke na Europskim prvenstvima, na kojima nikada nije izgubila od Grčke u regularnom dijelu utakmice. Za Grčku ovaj ogled ima dodatnu težinu. Žele konačno dobiti Hrvatsku i za njih je ovaj dvoboj poput finala.

Grci imaju opsesiju

Njihov cilj na Europskom prvenstvu jasan je – plasman u polufinale. I nije riječ samo o ambiciji, već gotovo o opsesiji, s obzirom na podatak koji zvuči gotovo nevjerojatno: Grčka još nikada nije osvojila medalju na europskim prvenstvima.

Reprezentacija koja ima broncu sa Svjetskog prvenstva u Singapuru, ukupno pet svjetskih medalja i olimpijsko srebro iz Tokija 2021., na kontinentalnoj sceni je tek dvaput bila četvrta. Pobjednik ovog susreta napravio bi velik korak prema plasmanu u polufinale.

Hrvatska i Grčka u vaterpolu imaju iznimno bogatu međusobnu povijest. U posljednjih 15 godina susreli su se čak 27 puta, a Hrvatska ima iznenađujuće uvjerljivu prednost od 20 pobjeda, uz pet poraza i dva remija. Hrvatska je slavila u posljednjih pet međusobnih dvoboja, uključujući i pravi triler u Singapuru na Svjetskom prvenstvu 2025., kada je u njihovu posljednjem susretu slavila s tijesnih 10-9.

Bolni grčki poraz iz 2022.

Posljednja pobjeda Grčke protiv Hrvatske datira iz 2022. godine i to ona koja je posebno zaboljela hrvatsku reprezentaciju. U Budimpešti su Grci slavili 9-7 u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu, čime su prekinuli hrvatski niz od devet uzastopnih svjetskih medalja.

Grčka nikada nije pobijedila Hrvatsku na europskim prvenstvima. U 13 međusobnih susreta Hrvatska je slavila devet puta, dok su četiri utakmice završile neriješeno.

Na Europskom prvenstvu sastali su se i prije dvije godine u četvrtfinalu, kada je Hrvatska uvjerljivo pobijedila 13-8. Dvije godine ranije, u skupini, vodila se velika borba, a susret je završio rezultatom 5-5.

U ovom dvoboju susrest će se i dvojica najdugovječnijih izbornika današnjice. Ivica Tucak vodi hrvatsku reprezentaciju od 2013. godine, dok je Theodoros Vlachos na klupi Grčke od 2014. Jedini izbornik koji je dulje na toj funkciji u aktualnom krugu je talijanski strateg Alessandro Campagna.

Ključni igrači obje reprezentacije godinama su igrali u najjačim klubovima suprotne zemlje. Olympiacos je godinama imao snažnu "hrvatsku koloniju“ – iz aktualnog sastava Marko Bijač i Luka Lončar proveli su nekoliko sezona u Pireju, a grčkog prvaka danas vodi Hrvat Elvis Fatović, čiji je sin Loren također član reprezentacije Hrvatske u vaterpolu. S druge strane, Grci Konstantin Kakaris i Alexandros Papanastasiou igrali su u Dubrovniku u vrijeme kada je Jug bio vodeća hrvatska momčad.

