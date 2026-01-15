Tucak: 'Još je sve u našim rukama! Zadnju igramo s Talijanima, a jedna stvar je ipak dobra'

Hrvatski vaterpolisti izgubili su u 3. kolu Europskog prvenstva u Beogradu od Grčke s 10-11 (2-3, 1-2, 4-3, 3-2), te u drugi krug natjecanja prenose tri boda.

Hrvatska je izgubila protiv Grčke (10-11) u utakmici koja im je mogla donijeti maksimalnih šest bodova u drugom krugu i praktički otvoren put do polufinala. No, porazom će Hrvatskoj za plasman u polufinale biti potrebne pobjede protiv Turske, Rumunjske i jake Italije u drugom krugu.

Utakmica je od samog početka bila kaotična i nervozna, a Barakude nisu uspjele iskoristiti isključenje bez prava zamjene Genidouniasa 3:13 minuta prije kraja, da bi utakmicu odlučio fenomenalan gol iz okreta Stylianosa Argyropoulosa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Konstantin Harkov je golom iz mrtvog kuta postigao prvi gol na utakmici, no potom Grci postižu tri gola zaredom. Pogotkom Josipa Vrljića, Hrvatska smanjila na 2-3 u nervoznoj prvoj četvrtini u kojoj su Grci imali čak pet puta igrača više, a Barakude samo jednom.

U drugoj četvrtini su se nastavili problemi s igrom u napadu Hrvatske, nismo iskoristili triput zaredom igrača više, jednom čak i s dva igrača više, a Konstantinos Gkiouvetsis postiže svoj treći gol na utakmici za vodstvo Grka 4-2. Harkov realizira peterac za 3-4 i Hrvatska konačno zabija nakon deset minuta "suše", da bi Evangelos Pouros u zadnjoj sekundi postiže gol za 3-5.

I treći dio igre započeo je grčkim golom, pa su Grci po prvi puta poveli s tri razlike (3-6), da bi Zvonimir Butić s dva brza gola doveo Hrvatsku u priključak (5-6), a odličan period igre okončava Loren Fatović golom za 6-6. Nakon što nismo iskoristili napad za vodstvo, Argyropoulos opet dovodi Grke u vodstvo, da bi Fatović ponovno donio izjednačenje (7-7). Stylianos Argyropoulos rješava igrača više za 7-8 u zadnjim sekundama treće četvrtine, a najbolji grčki igrač zabija i u prvim trenucima zadnje dionice za 7-9.

Teška jurnjava

Rino Burić postiže gol za 8-9, Kostas Genidounias opet diže na 8-10, da bi potom grčki vratar dvaput obranio šuteve Burića u pomalo obostrano kaotičnom periodu igre. Nakon što je Genidounias namjerno nogom udario Marka Žuvelu, suci isključuju grčkog igrača bez prava zamjena tri minute prije kraja, da bi Fatović iz peterca smanjio na 9-10. S igračem manje postiže nevjerojatan gol iz okreta, a Žuvela zabija za 10-11. Potom su Barakudama isključenja čak dva igrača, a vratar Ivan Marcelić brani pokušaj Pourosa.

Dvije minute prije kraja Tzortatos brani šut Butića, a grčki vratar se pretvara u junaka s novim obranama šuteva Žuvele i Harkova. U posvemašnjoj zbrci na kraju susreta, u kojoj se vrlo loši suci nisu snašli, Barakude su imale šest sekundi za zadnji napad, ali je šut Fatovića završio u bloku.

"Čestitat ću protivniku, bili su bolji za jedan gol. Bili smo u napadačkom grču u prve dvije četvrtine. Na kraju smo jurili, pa primili dva-tri gola na istecima napada. Još je sve u našim rukama i zadnju utakmicu igramo s Talijanima, a dobro je što smo minimalno izgubili", kazao je Ivica Tucak.

U drugoj utakmici naše skupine Gruzija je pobijedila Sloveniju s 22-11.

POREDAK: 1. Grčka 9, 2. HRVATSKA 6, 3. Gruzija 3, 4. Slovenija 0

HRVATSKA - GRČKA 10-11 (2-3, 1-2, 4-3, 3-2)

HRVATSKA: Bijač, Marcelić; Burić 1, Fatović 3, Lazić, Bukić, Vukičević, Žuvela 1, Bašić, Vrlić 1, Butić 2, Harkov 2, Kržić, Lončar

GRČKA: Zerdevas, Tzortzatos - Kakaris, Skoumpakis 1, Gkiouvetsis 3, Argyropoulos 4, Gkillas, Genidounias 1, Papanastasiou 1, Kalegoropoulos, Chalyvopoulos, Nikolaidis, Papanikolaou, Pouros 1.

SUCI: Kovasz (Mađarska) i Schwartz (Izrael)

REALIZACIJA IGRAČA VIŠE: Hrvatska 5/13, Grčka 5/15

PETERCI: Hrvatska 1/1, Grčka 2/2

POGLEDAJTE VIDEO: Austrijanci će si 'kosu počupati': Nijemci izveli briljantni cepelin bez gledanja