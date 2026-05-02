Usklađeni od glave do pete: Sandra Perković zablistala sa suprugom kojeg rijetko viđamo
Nakon kraće pauze od dijeljenja privatnih trenutaka, Sandra Perković (35) razveselila je pratitelje novom objavom i to u društvu supruga. Na elegantnoj fotografiji par je pokazao besprijekorno usklađen styling, dajući do znanja da su se za posebnu prigodu itekako potrudili.
Sandra, koja danas nosi prezime Elkasević, i njezin dugogodišnji trener i životni partner Edis Elkasević (43) bili su gosti na vjenčanju, a u prvom planu našla se njihova modna usklađenost i sklad.
Sandra je zablistala u upečatljivoj crnoj toaleti visokog ovratnika, s bogato izvezenim i prozirnim gornjim dijelom. Edis se odlučio za klasično tamno odijelo, bijelu košulju i kravatu.
Ljubav i partnerstvo koje traje godinama
Podsjetimo, priča Sandre Perković i Edisa Elkasevića započela je još u njezinim tinejdžerskim danima, kada je kao mlada atletičarka tek gradila put prema vrhu, a on prepoznao njezin izniman talent. Edis, bivši bacač kugle, ubrzo je postao važna figura u njezinu sportskom razvoju, a 2013. godine i službeno preuzima ulogu njezina trenera.
Tijekom godina razvili su čvrsto profesionalno partnerstvo koje je donijelo vrhunske rezultate, a odnos je s vremenom prerastao i u ljubav. Sandra je više puta isticala kako joj je Edis bio ključna podrška u najzahtjevnijim trenucima karijere – osoba koja ju je motivirala, smirivala i gurala naprijed kada je bilo najpotrebnije. Njihova povezanost, temeljena na povjerenju i međusobnom razumijevanju, često se ističe kao jedan od razloga njezine dugogodišnje dominacije u bacanju diska.
Nakon gotovo desetljeća veze, zaručili su se na Staru godinu 2022. u Londonu, a točno godinu dana kasnije, 31. prosinca 2023., svoju su ljubav okrunili brakom.
