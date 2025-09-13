Četiri broja koja ti ovog vikenda mogu otvoriti vrata sreće i novih prilika: Jeste li ih negdje vidjeli?

Astrologija i numerologija polaze od ideje da brojevi nisu samo apstraktni simboli kojima računamo i pratimo vrijeme, već da svaki broj nosi vlastitu energiju koja može utjecati na čovjekovo raspoloženje, odluke i osjećaj povezanosti s događajima koji mu se zbivaju u svakodnevnom životu. Upravo zato se mnogi ne iznenade kada u trenucima nesigurnosti ili prekretnica primijete određeni broj na satu, računu iz trgovine, registarskoj tablici ili u poruci koju su tek primili.

Ovog vikenda su sretni brojevi 3, 7, 11 i 22, a svatko tko ih uoči u svom okruženju može ih shvatiti kao znak ili podsjetnik da obrati pažnju na ono što mu se događa u unutarnjem i vanjskom svijetu.

Foto: Pixabay

Broj 3 povezuje se s lakoćom, igrom i kreativnošću pa ako se pojavi pred vama više puta, može značiti da je trenutak da dopustite sebi više spontanosti, smijeha i druženja, a isto tako i da odvojite vrijeme za aktivnosti u kojima pronalazite radost i inspiraciju.

Foto: Pixabay

Broj 7 tradicionalno se smatra brojem intuicije i unutarnje mudrosti. Kada ga primijetite, vrijedi obratiti pažnju na snove i osjećaje koji dolaze iznutra jer upravo oni mogu nositi odgovor na pitanja koja već dulje vrijeme odgađate ili ih se ne usudite preispitivati, a vikend može donijeti priliku da ih vidite jasnije nego prije.

Foto: Pixabay

Broj 11 se u numerologiji povezuje s otvaranjem vrata prema novim mogućnostima i naglim promjenama koje donose snažnu energiju pa se može dogoditi da ako upravo taj broj ugledate u pravom trenutku, budete suočeni s prilikom koju vrijedi prihvatiti i iskoristiti bez oklijevanja, bilo da je riječ o ljubavi, poslu ili osobnom projektu.

Foto: Pixabay

Broj 22 poznat je kao broj ostvarenja i manifestacije pa se njegova pojava tumači kao potvrda da se ono što želite i čemu težite nalazi bliže nego što mislite, što znači da vrijedi ustrajati, nastaviti pokušavati i vjerovati u sebe jer simbolika ovog broja govori da vam okolnosti mogu biti naklonjene upravo sada.

POGLEDAJTE VIDEO: Festival za polizati prste! Bili smo u Skradinu i kušali rižot čiji se recept ne otkriva olako