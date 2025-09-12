Ljubavni kaos slijedi ovog vikenda: Djevice će koštati njihov oštar jezik, a jarčevi odlaze u ekstreme

S Venerom i Marsom u sekstilu želja za sigurnošću skladnih i ugodnih kontakata ide ruku pod ruke s potrebom da se zauzmemo za sebe i da se nametnemo drugima.

U poziciji smo kombinirati aktivnost i pasivnost, poduzetnost i sklad i zbog toga ostavljamo dobar dojam. Možemo biti vrlo strastveni u ljubavi. Partner(ica) nam znači sve i spremni smo se posvetiti voljenoj osobi.

Ovan

Od svojih prijatelja i onih kojima je do vas stalo puno tražite i lako ih možete izgubiti. To što vas ne peče savjest zbog toga što ste tako zahtjevni samo dodaje sol na ranu. Vaše emocionalne reakcije su igra skrivača, nesigurnosti i neznanja kako reagirati.

Bik

Osjećate se povrijeđenima bez da znate zašto. Vrlo ste osjetljivi i ne treba vam puno izazova da planete. Patite od napetosti nabijene agresijom. Izloženi ste opasnosti da budete emocionalno izmanipulirani i da vas intenzivni osjećaji okrenu protiv drugih.

Blizanci

Zbog potrebe za emocionalnom sigurnošću bavite se stvarima koje su potpuno različite od onih koje bi vas duhovno zadovoljavale. Nesigurnost može poticati radoznalost za tuđe živote. Možete pribjeći ogovaranju kao obrambenom mehanizmu protiv nesigurnosti.

Rak

Imate nezasitnu čežnju za toplinom i ljubavlju okoline; više od svega željeli biste da vas cijene i osjećate veliku nesigurnost kada vam izgleda da to nije tako. Stalno hodate na prstima da ne uznemiravate druge ljude. Vaša spremnost na kompromis je prevelika.

Lav

Razmišljate na jedan način, ali djelujete na posve drugačiji, te na kraju ne napravite ono što ste govorili. Savjete bacate u vjetar. Prije nego ste i svjesni, već s nekim ukrštate mačeve ili se prebrzo u nešto upuštate. To očigledno ne pomaže vašim osobnim odnosima.

Djevica

Vaša mentalna domišljatost je fantastična, no ekstremno ste nemirni i nestalni. Skačete s jedne ideje na drugu, iz jednog društvenog kontakta u drugi. Imate oštar jezik pa dajete pametne, no ponekad i uvredljive primjedbe. Često izgovarate nepredvidljive stvari.

Vaga

Teško vam je oblikovati pravu sliku kako vlastitog tako i ponašanja drugih i ne vidite stvari takvima kakve jesu. Pod utjecajem ste emocija iz okruženja. Teško je reći što zapravo sami osjećate jer lako preuzimate osjećaje drugih. Povlačite se u privatni svijet snova.

Škorpion

Potreba za moći i želja da dođete do srži svega zaokuplja vaše ponašanje. Zbog toga se vaši kontakti s drugima mogu pokazati teškim i susrećete se s protivljenjem. S vremena na vrijeme upuštate se u manipulaciju i intrige. Morate paziti što govorite i radite.

Strijelac

Vaše maštanje može toliko rasvijetliti i uljepšati događaje da uživate i u stvarima koje se ustvari nisu dogodile. U čežnji za sigurnošću možete se previše žrtvovati za partnera ili partnericu. Možete krivo protumačiti osjećaje drugih ljudi i ne reagirati kako treba.

Jarac

Zbog toga što tražite nešto izvan sebe samih, možete postati zavidni i želite posjedovati stvari koje imaju drugi, jer vam se čini da te stvari usrećuju druge ljude. Nezadovoljstvo vas može navesti da previše jedete, pijete ili da se zaletite u neki drugi oblik ekscesa.

Vodenjak

Vjerojatno ćete raditi sve odjednom, a posebno sve što je neobično. U iskušenju ste da provocirate. Nesposobnost da se prilagodite okolini samo učvršćuje vašu neukrotivost. Možete popraviti tijek situacije neočekivano je preusmjeravajući na neki novi kolosijek.

Ribe

Ranjivi ste, trezveni, marljivi i prihvaćate odgovornosti. Dive vam se zbog vaše sposobnosti da ostanete mirni i sabrani u svim okolnostima, iako ste iznutra puni sumnji i strahova. Nadzor vas emocionalno ispunjava i voljene osobe ne ispuštate iz vida.