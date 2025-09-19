Djelomična pomrčina Sunca žestoko će utjecati na ljubavne odnose: Posebno su dva znaka na piku

Djelomična pomrčina Sunca 21. rujna, najviše će utjecati na astrološke djevice i ribe. Djevica i ribe označavaju krucijalne etape u samorazvoju, faze evolucije i rasta u kojima se moramo suočiti s plodovima svog djelovanja i ponašanja.

Ribe označuju konac cjelokupnoga životnog kruga, a djevica je znak žetve. Oba ta znaka simboliziraju procese pročišćenja kao pripremu za daljnji razvoj.

Ovan

Niste osobito dobri u planiranju aktivnosti. Nije vam jasna granica između vanjske i unutarnje aktivnosti kao što je sanjarenje, maštanje i slično i vaše ponašanje može biti vrlo pasivno. Doimate se istovremeno nježnim i snažnim. Privlačni ste suprotnom spolu.

Bik

Imate jaku želju za samodokazivanjem. Želite držati uzde u svojim rukama. Ne štedite se. Privlače vas životni izazovi i dobivate zamah igrajući za visoke uloge. Brzo upadate u opasne ljubavne situacije. Imate jaku, nefleksibilnu volju koju ne treba sputavati.

Blizanci

Lako se razbjesnite i uvijek ste spremni nekoga podbosti, ali se ubrzo smirite. Ponekad također ljutito reagirate na tuđe savjete (često dobronamjerne), što smatrate upletanjem u vaše privatne stvari. Dosta se dobro snalazite sami i to stalno naglašavate.

Rak

Vaš način komuniciranja i način razmišljanja snažno su obojeni osjećajem širine, prostora i optimizma. Osjećate potrebu da istražujete brojne interese i uspostavljate veze s drugima temeljene na povjerenju, zajedničkoj vjeri u budućnost i filozofskom dogovoru.

Lav

Nastojite pronaći osobe s kojima biste imali intimniju komunikaciju. Potvrđivanje vlastite ličnosti tražite u erotici i ljubavi sa svim nadanjima i mogućim razočaranjima koje sa sobom donosi. Učite da ljubav slijedi svoje zakone, u kojima nema mjesta za manipulaciju.

Djevica

Motivirani ste potrebom da budete od pomoći, da budete na usluzi na opipljiv način. Trebate osjećaj reda u okolini kako biste se osjećali ugodno. Potreba da analizirate osjećaje može spriječiti njihovo izražavanje. Previše ste kritični prema voljenoj osobi.

Vaga

Reagirate objektivno prema okolini, s izraženim smislom za pravednost. Razmišljate prije poteza, odvagnete sve strane situacije, što vas može dovesti do neodlučnosti. Osjećate sigurnost kad ste u intimnoj vezi, neugodno vam je kad ste dugo sami.

Škorpion

Vaša slika o sebi pod utjecajem je kompleksnih, uzburkanih emocija. Dubina osjećaja i tajnovitost pridonose vašoj zagonetnosti i karizmi. Potreba da duboko prodrete u svako iskustvo vodi vas do pronicanja u prikrivene motive ili do straha od loših namjera drugih.

Strijelac

Poistovjećujete se s onime što mislite i govorite, te time na druge možete djelovati veoma uvjerljivo. Možete podučavati druge, vlastitim savjetima pomoći da riješe probleme ili da ih bar gledaju iz novog kuta. Vaš ljubavni život je bogat i raznovrstan.

Jarac

Postoji opasnost da ćete se ponašati nepromišljeno i prouzročiti nered, bez da ste to namjeravali. Možete biti grublji i neugodniji nego što pretpostavljate. Trebate naći sigurnosni ventil za ekscesne napetosti kako biste funkcionirali na uravnoteženiji način.

Vodenjak

Vaše samopouzdanje raste. Vlastiti osjećaj vrijednosti ne mjerite prema onome što posjedujete, već prema prijateljima koji po nečemu moraju biti posebni. Želite biti s onima koji posjeduju isti status kao i vi, ili po bilo čemu odgovaraju vašem osobnom razvitku.

Ribe

Slobodno uspostavljanje kontakta je u značajnoj mjeri otežano, jer previše misli i energije usmjeravate na svoju sigurnost. Ako ste u intimnoj vezi, činiti ćete sve kako bi se ona i održala. Voljenu osobu želite posjedovati. Njega ili nju promatrate kao objekt.