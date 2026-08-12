Zašto morate pogledati drugu sezonu 'Senki nad Balkanom'

Nije samo dostojan nastavak, već predstavlja osjetan pomak naprijed u gotovo svakom pogledu.

Četiri priče i globalna zavjera

Umjesto jednog središnjeg zapleta, druga sezona vješto isprepliće čak četiri narativa. Radnja započinje neuspjelim atentatom na kralja Aleksandra u Zagrebu krajem 1933. i uvlači gledatelja u mrežu političkih intriga koje nadilaze granice Jugoslavije. Serija prikazuje državu kao poprište sukoba različitih interesa – od ustaških revolucionara i komunističkih agenata do nacističkih simpatizera i tajnih društava, čineći povijesni okvir pozornicom za napeti triler.

Foto: voyo

Misterij Žrnova i novi igrači

Središnja misterija vrti se oko jezivih ritualnih ubojstava povezanih s drevnom tvrđavom Žrnov na Avali, na čijem se mjestu planira gradnja Meštrovićevog spomenika. Ovaj mračni, povremeno horor zaplet uvodi elemente poganskih vjerovanja i okultizma, dodajući novu dimenziju priči. Uz stare likove poput inspektora Taneta, koji je napustio policiju, i Stanka, koji se suočava s osobnim demonima i alkoholom, na scenu stupaju novi, ključni igrači. Misteriozna Marija Oršić (Leona Paraminski) i medijski magnat Obrad Savković (Bogdan Diklić) unose novu dinamiku i postaju nositelji globalne zavjere koja prijeti samim temeljima Europe.

Foto: voyo

Produkcijski na razini vrhunskih britanskih drama i s glumačkom ekipom koja uključuje neka od najvećih regionalnih imena poput Gorana Bogdana, Nenada Jezdića i Vesne Trivalić, 'Senke nad Balkanom' potvrdile su status jedne od najboljih serija ikad snimljenih na ovim prostorima. Ambicioznija priča, žanrovska raznolikost koja se kreće od trilera do komedije u Jatagan mali, i vješto doziranje napetosti čine ovu sezonu obaveznim štivom. Serija vas tjera da se zapitate gdje prestaje fikcija, a počinje stvarna, skrivena povijest. Gledaj sezonu 2 na platformi Voyo.