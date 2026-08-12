Od prkosa do pritiska: Što filmovi govore o odrastanju danas

Filmska umjetnost često služi kao ogledalo tih borbi, nudeći priče koje rezoniraju s mladima diljem svijeta, od potrage za identitetom do suočavanja s krutim društvenim normama.

Pobuna protiv nametnutih ideala

Film 'Bucka' savršeno ilustrira borbu protiv nerealnih standarda ljepote. Priča prati Willowdean, plus-size tinejdžericu čija je majka bivša misica i organizatorica izbora ljepote. Kao čin prosvjeda i pokušaj da vrati samopouzdanje, Willowdean se prijavljuje na natjecanje, ne da bi pobijedila, već da pokaže kako ljepota dolazi u svim oblicima. Njezin potez potiče i druge djevojke koje se ne uklapaju u kalup da joj se pridruže, pokrećući revoluciju u malom teksaškom gradu. Film, prožet glazbom Dolly Parton, slavi samoprihvaćanje i pokazuje kako pojedinac može izazvati sustav temeljen na isključivosti. To je priča o pronalaženju samopouzdanja u svijetu koji vas pokušava uvjeriti da niste dovoljni.

Izazovi odrastanja u digitalnom dobu

S druge strane, slovenska obiteljska komedija bavi se suvremenim opasnostima online svijeta. U nastavku, 'Gajin svijet 2 ' , četrnaestogodišnja Gaja suočava se s krađom identiteta na društvenim mrežama, zavidnim kolegama i posljedicama cyberbullyinga. Dok njezina obitelj prolazi kroz vlastite izazove, Gaja mora naučiti navigirati kompleksnim virtualnim svijetom gdje granice postaju sve mutnije. Film na dinamičan način prikazuje pritiske odrastanja u eri interneta, ističući važnost pravog prijateljstva i obiteljske podrške kao stupova sigurnosti.

Od tračeva do suočavanja sa seksualnošću i vršnjačkim nasiljem

Filmovi za mlade često istražuju i mračnije, osjetljive teme odrastanja. 'Seks nije grijeh' kroz humor i toplinu prati tinejdžericu koja odrasta u okruženju snažnih vjerskih i društvenih očekivanja te se suočava s vlastitom seksualnošću, željama i osjećajem krivnje. Film pritom propituje nametnute moralne norme i pritisak da se mladi uklope u očekivanja svoje okoline. S druge strane, slovenski film 'Prasica' donosi mnogo mračniji pogled na adolescenciju, baveći se vršnjačkim nasiljem, poniženjem i granicama do kojih pojedinac može biti gurnut kada se suoči s okrutnošću drugih. Iako pripadaju različitim žanrovima i pristupaju temama na potpuno različite načine, oba filma govore o pritiscima koji prate odrastanje i o potrebi mladih da pronađu vlastiti glas, identitet i mjesto u svijetu koji ih često pokušava oblikovati prema tuđim pravilima.

Svi filmovi s liste dostupni su za gledanje na platformi Voyo.