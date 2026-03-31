Procurili detalji prvođenja Tigera Woodsa, evo kako je izgledao i što su pronašli kod njega

Ponajbolji igrač golfa u povijesti Tiger Woods uhićen je i optUžen za vožnju pod utjecajem alkohola prošloga tjedna nakon što je njegov automobil sudjelovao u sudaru.

Šerif John Budensiek iz okruga Martin na Floridi rekao je novinarima da je Woods pokazivao "znakove oštećenja" nakon incidenta, koji se dogodio prošloga petka nedugo nakon 14 sati po lokalnom vremenu.

Vozilo Land Rover, kojim je Woods upravljao, pokušalo je prestići kamion "velikim brzinama" prije nego što je skrenulo i prevrnulo se na bok. Woods je nakon uhićenja podvrgnut alkotestu, koji je bio negativan.

Šerif Budensiek nakon nesreće je otkrio da "kada je došlo vrijeme da zatražimo analizu urina, on je to odbio pa je optužen za vožnju pod utjecajem alkohola, oštećenje imovine i odbijanje podvrgavanja zakonitom testu."

Britanski The Sun u utorak je otkrio detalje privođenja Tigera Woodsa donio uvid u policijske dokumente. U njima stoji da je Woods policajcima rekao kako nije na vrijeme shvatio da je vozilo ispred njega usporilo jer je bio ometen. Navodno je gledao u mobitel i istovremeno pokušavao promijeniti radijsku postaju.

U izvještaju su policajci naveli znakove koji su upućivali na to da je Woods bio pod utjecajem opijata. Zbog sunčanih naočala koje je Woods nosio policajci isprva nisu mogli vidjeti njegovo lice, ali kada ih je na njihov zahtjev skinuo, primijetili su da su mu oči "krvave i staklene", a zjenice "izrazito proširene". Opisali su da je bio "letargičan i spor" i navodno se obilno znojio iako je bio u klimatiziranom policijskom vozilu.

Tijekom ispitivanja, Woods je štucao i djelovao zbunjeno. Kada su ga zamolili da obavi nekoliko testova trijeznosti, posrtao je i šepao. Policajcima je objasnio da ima ozbiljnih fizičkih ograničenja zbog brojnih operacija - sedam na leđima i više od dvadeset na nozi te da mu se gležanj često "ukoči" dok hoda.

Ključni trenutak dogodio se tijekom pretrage, kada su mu policajci u lijevom džepu hlača pronašli dvije bijele tablete. Kasnije je utvrđeno da se radi o hidrokodonu, snažnom opioidnom lijeku protiv bolova koji se izdaje na recept.

POGLEDAJE VIDEO: Brazilci najavljuju maksimalno ozbiljan pristup: Dugo čekaju bilo kakav revanš