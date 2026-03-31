FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UF, NEZGODNO /

Procurili detalji prvođenja Tigera Woodsa, evo kako je izgledao i što su pronašli kod njega

×
Foto: OG-MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Tiger Woods priveden je i otužen nakon prometna nesreće prošloga tjedna

31.3.2026.
17:20
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

Ponajbolji igrač golfa u povijesti Tiger Woods uhićen je i optUžen za vožnju pod utjecajem alkohola prošloga tjedna nakon što je njegov automobil sudjelovao u sudaru.

Šerif John Budensiek iz okruga Martin na Floridi rekao je novinarima da je Woods pokazivao "znakove oštećenja" nakon incidenta, koji se dogodio prošloga petka nedugo nakon 14 sati po lokalnom vremenu.

Vozilo Land Rover, kojim je Woods upravljao, pokušalo je prestići kamion "velikim brzinama" prije nego što je skrenulo i prevrnulo se na bok. Woods je nakon uhićenja podvrgnut alkotestu, koji je bio negativan.

Šerif Budensiek nakon nesreće je otkrio da "kada je došlo vrijeme da zatražimo analizu urina, on je to odbio pa je optužen za vožnju pod utjecajem alkohola, oštećenje imovine i odbijanje podvrgavanja zakonitom testu."

Britanski The Sun u utorak je otkrio detalje privođenja Tigera Woodsa  donio uvid u policijske dokumente. U njima stoji da je Woods policajcima rekao kako nije na vrijeme shvatio da je vozilo ispred njega usporilo jer je bio ometen. Navodno je gledao u mobitel i istovremeno pokušavao promijeniti radijsku postaju.

U izvještaju su policajci naveli znakove koji su upućivali na to da je Woods bio pod utjecajem opijata.  Zbog sunčanih naočala koje je Woods nosio policajci isprva nisu mogli vidjeti njegovo lice, ali kada ih je na njihov zahtjev skinuo, primijetili su da su mu oči "krvave i staklene", a zjenice "izrazito proširene". Opisali su da je bio "letargičan i spor" i navodno se obilno znojio iako je bio u klimatiziranom policijskom vozilu.

Tijekom ispitivanja, Woods je štucao i djelovao zbunjeno. Kada su ga zamolili da obavi nekoliko testova trijeznosti, posrtao je i šepao. Policajcima je objasnio da ima ozbiljnih fizičkih ograničenja zbog brojnih operacija - sedam na leđima i više od dvadeset na nozi te da mu se gležanj često "ukoči" dok hoda.

Ključni trenutak dogodio se tijekom pretrage, kada su mu policajci u lijevom džepu hlača pronašli dvije bijele tablete. Kasnije je utvrđeno da se radi o hidrokodonu, snažnom opioidnom lijeku protiv bolova koji se izdaje na recept.

POGLEDAJE VIDEO: Brazilci najavljuju maksimalno ozbiljan pristup: Dugo čekaju bilo kakav revanš

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike