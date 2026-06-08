Boris Rogoznica prvi put pokazao lice tajanstvene Hercegovke koju je mjesecima skrivao

Glazbenik Boris Rogoznica (39) i njegova samozatajna djevojka više se ne skrivaju. Nakon mjeseci tijekom kojih je vješto čuvao identitet svoje nove partnerice, odlučio je stati na kraj nagađanjima te prvi put pokazati njezino lice. Produženi vikend proveli su u njegovu rodnom Sukošanu, a emotivnom objavom na Instagramu otkrio je ženu koja je osvojila njegovo srce.

"Ja kad dođem u svoje rodno misto. Ne mogu zadržati emocije. Lud sam", napisao je Boris uz fotografiju nastalu u lokalnom kafiću. Iako su ranije objavili nekoliko zajedničkih fotografija, na njima je njegova odabranica nosila masku ili okretala lice od kamere. Ovoga puta par je pozirao bez skrivanja, a prizor ispunjen srećom raznježio je brojne pratitelje.

Iako Rogoznica i dalje ne otkriva puno detalja o svojoj partnerici, njegovi pratitelji u komentarima su već zaključili kako je riječ o djevojci iz Čapljine. Glazbenik o njoj javno ne govori, no ne skriva koliko je zaljubljen, a upravo je nova ljubav postala inspiracija za njegovu novu pjesmu "Zbog jedne divne", čija je premijera zakazana za 12. lipnja.

Baladu je posvetio svojoj djevojci, a nagađa se da je upravo ona i glavna zvijezda spota snimanog u Mostaru. Nakon medijski praćenog razvoda od voditeljice Doris Pinčić Guberović (37), s kojom ima dvoje djece, čini se da je Boris pronašao novu sreću.