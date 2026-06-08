FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZALJUBLJENI DO UŠIJU /

Boris Rogoznica prvi put pokazao lice tajanstvene Hercegovke koju je mjesecima skrivao

Boris Rogoznica prvi put pokazao lice tajanstvene Hercegovke koju je mjesecima skrivao
×
Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Boris Rogoznica stao na kraj nagađanjima i prvi put pokazao svoju tajanstvenu partnericu

8.6.2026.
12:37
Hot.hr
Dino Stanin/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Glazbenik Boris Rogoznica (39) i njegova samozatajna djevojka više se ne skrivaju. Nakon mjeseci tijekom kojih je vješto čuvao identitet svoje nove partnerice, odlučio je stati na kraj nagađanjima te prvi put pokazati njezino lice. Produženi vikend proveli su u njegovu rodnom Sukošanu, a emotivnom objavom na Instagramu otkrio je ženu koja je osvojila njegovo srce.

"Ja kad dođem u svoje rodno misto. Ne mogu zadržati emocije. Lud sam", napisao je Boris uz fotografiju nastalu u lokalnom kafiću. Iako su ranije objavili nekoliko zajedničkih fotografija, na njima je njegova odabranica nosila masku ili okretala lice od kamere. Ovoga puta par je pozirao bez skrivanja, a prizor ispunjen srećom raznježio je brojne pratitelje.

 

Iako Rogoznica i dalje ne otkriva puno detalja o svojoj partnerici, njegovi pratitelji u komentarima su već zaključili kako je riječ o djevojci iz Čapljine. Glazbenik o njoj javno ne govori, no ne skriva koliko je zaljubljen, a upravo je nova ljubav postala inspiracija za njegovu novu pjesmu "Zbog jedne divne", čija je premijera zakazana za 12. lipnja.

Baladu je posvetio svojoj djevojci, a nagađa se da je upravo ona i glavna zvijezda spota snimanog u Mostaru. Nakon medijski praćenog razvoda od voditeljice Doris Pinčić Guberović (37), s kojom ima dvoje djece, čini se da je Boris pronašao novu sreću. 

Boris RogoznicaNova DjevojkaDoris Pinčić Rogoznica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike