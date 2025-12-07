Stručnjaci upozoravaju: Kuhate li na plin, ovo su savjeti koje trebate usvojiti

Zimski mjeseci i blagdani vrijeme su kada se pećnice i štednjaci koriste više no ikad. Dok se vani temperature spuštaju ispod nule, prozori u našim domovima ostaju čvrsto zatvoreni kako bi se sačuvala toplina.

No, kako stručnjaci upozoravaju, kućanstva koja koriste plinske štednjake trebala bi biti svjesna potencijalnih zdravstvenih rizika, posebice ako se kuhinja ne prozračuje pravilno, piše Express.

Foto: Shutterstock

Što se događa prilikom kuhanja na plin?

Mnogi nisu svjesni da kuhanje na plinskom štednjaku, iako praktično, oslobađa zagađivače koji mogu negativno utjecati na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema podacima organizacije Clean Air Hub UK, izgaranjem plina oslobađaju se tvari štetne za ljudsko zdravlje i okoliš. "Plinski štednjaci glavni su izvor onečišćenja dušikovim dioksidom (NO2) u domu", upozoravaju iz organizacije. Kada plin izgara u zatvorenom prostoru bez adekvatne ventilacije, koncentracija ovih štetnih tvari može doseći opasne razine.

Zdravstveni rizici i najugroženije skupine

Dušikov dioksid je plin koji iritira dišne puteve i može uzrokovati ili pogoršati niz zdravstvenih problema. Dugotrajna izloženost povišenim razinama ovog plina povezuje se s:

Pogoršanjem simptoma astme

Smanjenom funkcijom pluća

Povećanom osjetljivošću na respiratorne infekcije, poput prehlade i gripe

Posebno su ugrožena djeca, čiji je dišni sustav još u razvoju, starije osobe te osobe koje već boluju od kroničnih bolesti dišnog sustava. Za njih čak i kratkotrajna izloženost visokim koncentracijama može predstavljati ozbiljan rizik.

Foto: Shutterstock

Kako smanjiti rizik i osigurati čist zrak?

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih koraka kojima možete značajno smanjiti rizik i osigurati da zrak u vašoj kuhinji ostane čist i siguran.

Uvijek koristite kuhinjsku napu

Najvažniji korak je osigurati dobru ventilaciju. Uvijek upalite napu prije nego što počnete kuhati i ostavite je da radi još barem 10-15 minuta nakon završetka. Time ćete osigurati da se većina štetnih plinova i para izvuče izvan prostorije.

Redovito prozračujte

Čak i tijekom najhladnijih dana, važno je povremeno otvoriti prozor. Otvaranje prozora "na kip" na nekoliko minuta tijekom i nakon kuhanja može drastično poboljšati kvalitetu zraka i smanjiti koncentraciju zagađivača.

Razmislite o pročišćivaču zraka

Ako ste posebno zabrinuti ili imate osjetljive članove obitelji, pročišćivač zraka s HEPA filterom i filterom s aktivnim ugljenom može pomoći u uklanjanju štetnih čestica i plinova iz zraka.

Uz nekoliko jednostavnih mjera opreza, poput redovitog prozračivanja i korištenja nape, možete zaštititi zdravlje obitelji i bezbrižno uživati u pripremi omiljenih jela.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Brzi azijski klasik za svaki dan: Recept za pileći wok s noodlesima