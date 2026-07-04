Malo poznata greška s perilicom ostavlja posuđe prljavim, a možete je sami popraviti

Ako ste ikada otvorili perilicu posuđa nakon završenog ciklusa pranja samo da biste pronašli ostatke hrane na tanjurima i mrlje na čašama, niste jedini. Ovaj frustrirajući problem česta je pojava u mnogim kućanstvima, no dobra je vijest da rješenje rijetko leži u skupom pozivu majstoru ili zamjeni uređaja. Uzrok je najčešće u nekoliko sitnih, ali ključnih grešaka koje radimo nesvjesno.

Greška koju možda radite s tabletom za pranje

Jedan od najčešćih krivaca za loše oprano posuđe, kako ističu stručnjaci iz tvrtke Bosch, vodećeg globalnog dobavljača tehnologije, jest problem s tabletom za pranje. Mnogi ne znaju da način na koji stavljaju tabletu, kao i stanje pretinca za deterdžent, mogu drastično utjecati na ishod pranja.

Prvi korak je osigurati da su dozator za deterdžent i ladica za prikupljanje tablete potpuno čisti i prohodni. Nakon toga, ključno je tabletu postaviti u predviđeno mjesto vodoravno, a ne okomito, piše Mirror.

Ako ladicu blokira, primjerice, drška lonca ili veći komad posuđa, vratašca se neće moći otvoriti u pravom trenutku ciklusa, zbog čega se tableta neće pravilno ili uopće otopiti. Samim time, deterdžent neće doći do posuđa, a ono će ostati prljavo unatoč satima rada perilice. Ovaj jednostavan trik može riješiti problem bez ikakvih troškova.

Provjerite ove ključne dijelove perilice

U slučaju da ste slijedili sve korake, a posuđe i dalje izlazi nečisto, vrijeme je za provjeru ostalih vitalnih dijelova perilice. Učinkovitost pranja uvelike ovisi o pravilnoj distribuciji vode, za što su zadužene prskalice.

"Perilica posuđa oslanja se na prskalice za adekvatnu distribuciju vode", objašnjavaju stručnjaci. Potrebno je provjeriti mogu li se prskalice slobodno okretati te postoje li na njima znakovi pukotina ili oštećenja.

Ako su mlaznice začepljene ostacima hrane, skinite prskalice prema uputama proizvođača i temeljito očistite sve otvore kako biste osigurali neometan protok vode. Treći potencijalni problem su tlak i temperatura vode. Ako se uređaj ne puni s dovoljno vode ili je tlak prenizak, tableta se neće moći potpuno otopiti.

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Provjerite da dovodno crijevo nije presavijeno ili prignječeno. Slično tome, ako perilica ne zagrijava vodu na odgovarajuću temperaturu, deterdžent neće biti učinkovit. Pokušajte koristiti program s višom temperaturom. Ako sumnjate na ozbiljniji problem s tlakom ili grijačem, tada je preporučljivo pozvati servisera.

Najčešće greške koje radimo, a da nismo ni svjesni

Osim tehničkih aspekata, na kvalitetu pranja značajno utječu i naše navike. Jedna od najvećih zabluda je da posuđe treba temeljito isprati prije stavljanja u perilicu.

Moderni uređaji opremljeni su senzorima koji detektiraju razinu prljavštine i prema tome prilagođavaju intenzitet i duljinu ciklusa. Ako je posuđe već gotovo čisto, perilica će odabrati slabiji program, što može rezultirati lošijim konačnim rezultatom. Dovoljno je samo ukloniti krupne ostatke hrane.

Pravilno punjenje je pola posla

Pravilno slaganje posuđa ključno je kako bi voda i deterdžent doprli do svake površine. Pretrpavanje perilice najčešći je uzrok loših rezultata. Veće predmete poput lonaca, tava i velikih tanjura stavljajte u donju košaru, okrenute prema sredini kako bi bili izravno izloženi mlazovima vode.

Gornja košara namijenjena je čašama, šalicama i manjim zdjelama, koje treba postaviti naopako da se u njima ne nakuplja prljava voda. Plastično posuđe također ide gore jer je dalje od grijača, čime se sprječava njegova deformacija.

Perilica također treba čišćenje

Mnogi zaboravljaju da je i samom uređaju koji čisti naše posuđe potrebno redovito održavanje. Ostaci hrane, masnoća i kamenac s vremenom se nakupljaju u filtru, na prskalicama i gumenoj brtvi vrata, što smanjuje učinkovitost i uzrokuje neugodne mirise.

Preporučuje se barem jednom mjesečno očistiti filtar na dnu perilice te povremeno pokrenuti prazan ciklus pranja na visokoj temperaturi s dodatkom octa ili specijaliziranog sredstva za čišćenje perilica.

Pravilnim korištenjem i redovitim održavanjem osigurat ćete da vaša perilica posuđa radi besprijekorno, a vaše posuđe uvijek izlazi blistavo čisto. Ovih nekoliko jednostavnih promjena u navikama može vam uštedjeti vrijeme, novac i poštedjeti vas nepotrebnih frustracija.

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