Uklonite tvrdokorne plijesni sa silikona u tuš kabini: Potreban vam je jeftin sastojak

Plijesan u kupaonici, osobito ona crna i tvrdokorna na silikonskoj brtvi oko tuša ili kade, čest je i frustrirajuć problem u mnogim kućanstvima. Osim što narušava izgled kupaonice, može predstavljati i ozbiljan zdravstveni rizik.

Mnogi u borbi protiv plijesni posežu za agresivnim kemijskim sredstvima, no ona često daju samo kratkoročne rezultate. Postoji, međutim, jeftin i potpuno prirodan sastojak koji uništava plijesan duboko u korijenu, a riječ je o sastojku koji se vjerojatno već nalazi u svakoj kuhinji, piše Mirror.

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Opasnost u fugama

Silikonska brtva, gumeni rub koji sprječava prodiranje vode, nažalost je idealno mjesto za razvoj plijesni. Kupaonice su vlažna i topla okruženja, što stvara savršene uvjete za rast gljivica. Budući da je silikon porozan materijal, spore plijesni mogu prodrijeti duboko ispod površine, zbog čega ih je iznimno teško ukloniti uobičajenim čišćenjem.

Problem plijesni nije samo estetske prirode. Spore koje otpušta u zrak mogu uzrokovati ili pogoršati niz zdravstvenih tegoba, uključujući respiratorne probleme, alergije, napadaje astme, iritacije kože i očiju te glavobolje. Posebno su ugrožena djeca, starije osobe i osobe s oslabljenim imunitetom. Stoga je ključno ukloniti plijesan temeljito i trajno.

Nedostaci korištenja izbjeljivača

Iako je izbjeljivač poznat po svojoj sposobnosti uništavanja plijesni, on nije idealan izbor za silikonske brtve. Njegov glavni nedostatak je što djeluje samo površinski. Izbjeljivač će ukloniti vidljivi dio plijesni i privremeno izbijeliti mrlju, ali neće prodrijeti dovoljno duboko u poroznu strukturu silikona da uništi spore koje se nalaze u korijenu. Zbog toga se plijesan vrlo brzo vraća, ponekad čak i jača nego prije.

Umjesto toga, majstor i osnivač tvrtke The Plumbero, Terry Alexander, podijelio je jednostavniju metodu za potpuno uništenje spora plijesni. "Bijeli ocat je prirodno i učinkovito sredstvo za uklanjanje plijesni zbog svojih kiselih svojstava", objasnio je Terry.

Bijeli ocat sadrži octenu kiselinu, koja može razgraditi i uništiti spore plijesni bez upotrebe jakih kemikalija. Radi se o blagom sredstvu koje se može nanositi na silikon bez straha od oštećenja ili promjene boje, a istovremeno je dovoljno snažno da prodre duboko i eliminira sve spore.

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Postupak uklanjanja plijesni s tuša

Postupak je vrlo jednostavan i ne zahtijeva posebne vještine ili alate.

Nanošenje octa

Potrebno je uliti nerazrijeđeni bijeli ocat u bocu s raspršivačem. Zatim treba obilno poprskati zahvaćena, pljesniva područja silikonske brtve, pazeći da je cijela površina dobro natopljena.

Djelovanje octa

Nakon nanošenja, ocat je potrebno ostaviti da djeluje najmanje jedan sat. To će mu dati dovoljno vremena da prodre u silikon i uništi spore. Prirodnim metodama čišćenja obično treba malo više vremena nego kemijskim alternativama, stoga se za optimalne rezultate preporučuje ocat ostaviti da djeluje preko noći ako je moguće.

Važno je napomenuti da bijeli ocat ima prilično jak miris, stoga je nužno otvoriti prozor ili uključiti ventilator u kupaonici tijekom postupka.

Ribanje i ispiranje

Nakon što ocat odradi svoje, koristi se četka s čvrstim vlaknima ili stara četkica za zube kako bi se uklonila sada omekšala plijesan. Trebala bi se skinuti bez puno napora. Nakon ribanja, silikonsku brtvu potrebno je temeljito isprati toplom vodom i dobro osušiti čistom krpom kako bi se spriječilo ponovno nakupljanje vlage.

Prevencija je ključna

Redovito čišćenje tuša bijelim octom spriječit će nakupljanje plijesni. Za još snažnije rješenje koje osigurava dugotrajnu svježinu i čistoću, moguće ga je kombinirati sa sodom bikarbonom i uljem čajevca. Soda bikarbona djeluje kao blagi abraziv koji pomaže u fizičkom uklanjanju plijesni, dok ulje čajevca ima snažna antifungalna svojstva.

Ipak, važno je napomenuti da su sve metode čišćenja samo privremeno rješenje ako se ne pozabavi glavnim uzrokom problema - vlagom. Potrebno je osigurati dobru ventilaciju u kupaonici redovitim prozračivanjem ili korištenjem ventilatora nakon svakog tuširanja. Time se stvara okruženje u kojem se plijesan puno teže razvija, a kupaonica će dugo ostati čista i zdrava.

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