Danas kuha Danira: 'Mislim da nije osoba kakvom se predstavlja'

Danira Avdić, 34-godišnja dizajnerica odjeće i svestrana kreativka kuhat će za Ines, Macieja, Mateja i Marija četvrti dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5'. Porijeklom iz Sarajeva, Danira već gotovo dvoje godine živi i radi u Zagrebu.

Uživa u crtanju, slikanju, pisanju, glumi, ali i pjevanju i glazbi. „Danira mi se čini kao vedra i pozitivna osoba, uvijek spremna za zezanciju“, kaže za današnju domaćicu Matej, a Mario dodaje: „Mislim da Danira nije osoba kakvom se predstavlja. Mislim da ne kaže neke stvari direktno nego priča drugima“, kaže Mario, kojeg je povrijedilo Danirino ponašanje na njegovoj sinoćnjoj večeri, i dodaje: „Nije mi se svidjelo što nije probala moje jelo. Mislim da svatko iz pristojnosti može barem kušati. Kaže se da tko tebe kamenom ti njega kruhom, ja se ne slažem s tim - tko tebe kamenom ti njega većim“, zaključuje povrijeđeni Mario.

Današnja domaćica gostima će pripremiti predjelo naziva 'Mali tajni zavitak', glavno jelo 'Zlatni oklop u šumskom moru' te desert 'Kraljica pustinje'.

„Potencijalno može biti baklava“, točno je desert pogodio Matej, a Mario dodao: „Ako bude samo sladoled i nije mi to neki desert, ako bude baklava, ja ću biti oduševljen.“

