Pala odluka u slučaju bivšeg HDZ-ovog načelnika općine Gradina: Ajček ide u pritvor

Sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio je jednomjesečni pritvor bivšem HDZ-ovom načelniku općine Gradina Marku Ajčeku, i još dvojici osumnjičenika koje Uskok tereti da su, uz još četvero okrivljenih, nizom koruptivnih nedjela oštetili općinu za gotovo 1,3 milijuna eura, izvijestio je sud u četvrtak.

Ne navodeći identitete osumnjičenih sa suda su priopćili da je sudac istrage prihvatio prijedlog tužiteljstva te trojici okrivljenika odredio pritvor zbog opasnosti da će boravkom na slobodi ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke.

Istražni zatvor određen je zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv službene dužnosti – zlouporabe položaja i ovlasti te kaznenog djela protiv gospodarstva – pranja novca, napominju na osječkom sudu.

Općina oštećena za 1,3 milijuna eura

Uskok je, na temelju kaznene prijave virovitičko-podravske policije, pokrenuo istragu protiv Marka Ajčeka i još šestero osumnjičenih, zbog niza koruptivnih nedjela kojima je općina oštećena za gotovo 1,3 milijuna eura.

Okrivljenike se tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganje u tom nedjelu te pranje novca, a prema neslužbenim informacijama istragom su, pored Ajčeka, obuhvaćeni Matej Horvat, Arnold Biterman, Alen Horvat, Marta Miličević, Benjamin Sikirić i Danijel Živković koje terete da su pomagali Ajčeku u počinjenju kaznenih djela te prali novac.

