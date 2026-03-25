Cure detalji istrage protiv bivšeg HDZ-ovog načelnika Gradine, u 'igri' vrtoglave cifre

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave virovitičko-podravske donio rješenje o provođenju istrage protiv sedmero hrvatskih državljana (1981., 1996., 1967., 1987., 1999., 1979., 1990.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca.

Kako smo jučer izvijestili uhićen je bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček.

Osnovano se sumnja da je u razdoblju od 1. kolovoza 2018. do 30. rujna 2020. u Gradini, Bjelovaru, Budrovcu Lukačkom i Viru, I. okr. kao načelnik Općine Gradina dogovorio s II. okr. – direktorom jednog trgovačkog društva te III. okr. – direktorom drugog trgovačkog društva i IV. okr. – stvarnim voditeljem poslovanja drugog društva, da će tim društvima osigurati poslove s Općinom i nalaganjem neosnovanih isplata osigurati stjecanje protupravne imovinske koristi.

Općina morala provesti javnu nabavu

Tako je sukladno postignutom dogovoru II. okr. u kolovozu 2018. Općini ispostavio ponudu prvog društva za izvođenje radova, u kojoj je naveo sanaciju samo jedne stambene jedinice po cijeni od 4.366,58 eura. Tu ponudu je I. okr. prihvatio iako je znao da će biti naplaćeni radovi za više objekata i da za vrijednost tih radova Općina ima zakonsku obvezu provesti postupak javne nabave.

Potom je prema nalogu I. okr. Općina prvom društvu ispostavila narudžbenicu na temelju koje je prvo društvo izvršilo radove rušenja i sanacije na najviše 17 objekata, ukupne vrijednosti od najviše 92.789,83 eura. Radi realizacije postignutog dogovora I. okr. je osigurao da se ne provodi nikakav nadzor nad izvršenjem tih radova. Nakon što je prvo društvo Općini ispostavilo račun za izvršene radove u iznosu od 185.579,66 eura, u kojem je neistinito navedeno da su srušena ukupno 34 objekta, II., III. i IV. okr. su prenijeli poslovanje prvog društva na drugo društvo, obzirom da je prvo društvo postalo trajno nesposobno za plaćanje.

Kako bi osigurao plaćanje navedenog računa i daljnje pribavljanje koristi drugom društvu, I. okr. je u ime Općine kao zajmoprimca, bez potrebne odluke Općinskog vijeća Općine, zaključio ugovor o zajmu s odgovornom osobom trećeg trgovačkog društva kao zajmodavcem na iznos od 265.445,61 eura. Taj iznos je potom I. okr., sukladno dogovoru s III. i IV. okr., istoga dana doznačio na temelju ugovora o asignaciji drugom društvu. U tom je ugovoru navedeno da Općina drugom društvu duguje 645.032,85 eura po osnovi većeg broja računa iz 2018. i 2019. izdanih od strane prvog društva, za plaćanje kojih računa nije bilo osnove. Navedene račune je I. okr. osobno dostavio u računovodstvo Općine i time drugom društvu omogućio naplatu navedenog iznosa.

Tražit će istražni zatvor

Potom je I. okr. s III. okr. kao odgovornom osobom drugog društva, kako bi nastavno pribavili nepripadnu korist drugom društvu, zaključio ugovor o otplati duga prema kojem je Općina dužna isplatiti tom društvu sada 874.974,46 eura, na ime i računa koji su bili već obuhvaćeni navedenim ugovorom o asignaciji, nakon čega je to dugovanje I. okr. ugovorom o ustupanju zaključenim s III. okr. i odgovornom osobom četvrtog trgovačkog društva, ustupio četvrtom društvu. Na temelju tako zaključenog ugovora o ustupanju dugovanja, četvrto društvo je od drugog društva otkupilo potraživanje prema Općini u iznosu od 874.974,46 eura, koji iznos je Općina platila četvrtom društvu.

Nadalje je I. okr. od studenoga 2019. do travnja 2020. u istom svojstvu i bez stvarne osnove, nalagao daljnja plaćanja s računa Općine u korist drugog društva u ukupnom iznosu od 175.061,38 eura, iako je znao da drugo društvo Općini nije isporučivalo nikakvu robu ili usluge. Na opisani način je drugom društvu pribavljena nepripadna imovinska korist od najmanje 1.013,869,53 eura, dok je Općina oštećena za najmanje 1.289.890,79 eura.

Također se osnovano sumnja da su u razdoblju od 31. listopada 2019. do 23. rujna 2020. u Viru, III., IV. i VI. okr. u cilju da zametnu trag i neistinito prikažu da novčana sredstava koja su stekli na prethodno opisane načine proizlaze iz zakonitog izvora, iznos od najmanje 1.013.869,53 eura podizali u gotovini na bankomatima i uplaćivali kao pozajmice drugim trgovačkim društvima i fizičkim osobama. Ujedno su V. i VII. okr., kao odgovorne osobe jednog trgovačkog društva, znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava uplaćenih tom društvu na ime pozajmica, iznos od 472.095,03 eura podizali u gotovini na bankomatima, kupovali osobna vozila i koristili za daljnja ulaganja te za potrebe poslovanja tog društva. USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.

