USKOK u akciji u Zadru i Slatini, uhićen bivši HDZ-ov načelnik

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava virovitičko-podravska.

USKOK je objavio da se navedene radnje provode na području Slatine i Zadra u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznajemo, uhićen je bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček.