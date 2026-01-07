Ovce zalutale na parking trgovine, a onda je jedna počela slijediti kupca. Nastao je potpuni kaos

Stado od pedesetak ovaca umjesto pašnjakom prošetalo je u ponedjeljak tgovinom Penny u Donjoj Franačkoj u Bavarskoj i izazvalo pravi metež.

Prema pisanju lokalnih medija, koje prenosi Fenix magazin, pastir Dieter Mihler pretpostavlja da se dio životinja odvojio od stada dok su prolazile kroz industrijsku zonu.

Dok su ovce jele žirove, očito su izgubile orijentaciju i završile na parkingu ove njemačke trgovine.

A few sheep escaped and fled into a Penny supermarket in Burgsinn (Bavaria/Lower Franconia) 😋 pic.twitter.com/14DUjvCmA6 — Lady Mihaela (@LadyMihaelaTarg) January 6, 2026

Pastir u problemu

A onda je, vjeruje se, jedna ovca počela slijediti kupca misleći da će u torbi naći nešto hrane, a ostale su joj se pridružile.

Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama zabilježena je neobična scena kada ovce prolaze kroz automatska klizna vrata, ulaze u supermarket i staju među policama.

Kupci i zaposlenici su, očekivano, isprva bili u čudu, a onda su sve prihvatili s dozom humora. Životinje su nakon određenog vremena napustile trgovinu i vratile se stadu, a za sobom su ostavile srušene boce i prljavštinu.

Neobičan događaj će manje smiješan biti njihovom pastiru koji će, prema pisanju medija, morati nadoknaditi štetu.

