FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDA SNIMKA /

Ovce zalutale na parking trgovine, a onda je jedna počela slijediti kupca. Nastao je potpuni kaos

Ovce zalutale na parking trgovine, a onda je jedna počela slijediti kupca. Nastao je potpuni kaos
×
Foto: Lady Mihaela/x, Screenshot

Kupci i zaposlenici su, očekivano, isprva bili u čudu, a onda su sve prihvatili s dozom humora

7.1.2026.
7:52
Dunja Stanković
Lady Mihaela/x, Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stado od pedesetak ovaca umjesto pašnjakom prošetalo je u ponedjeljak tgovinom Penny u Donjoj Franačkoj u Bavarskoj i izazvalo pravi metež.

Prema pisanju lokalnih medija, koje prenosi Fenix magazin, pastir Dieter Mihler pretpostavlja da se dio životinja odvojio od stada dok su prolazile kroz industrijsku zonu.

Dok su ovce jele žirove, očito su izgubile orijentaciju i završile na parkingu ove njemačke trgovine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OSTHESSEN|NEWS (@osthessennews)

 

Pastir u problemu

A onda je, vjeruje se, jedna ovca počela slijediti kupca misleći da će u torbi naći nešto hrane, a ostale su joj se pridružile. 

Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama zabilježena je neobična scena kada ovce prolaze kroz automatska klizna vrata, ulaze u supermarket i staju među policama. 

Kupci i zaposlenici su, očekivano, isprva bili u čudu, a onda su sve prihvatili s dozom humora. Životinje su nakon određenog vremena napustile trgovinu i vratile se stadu, a za sobom su ostavile srušene boce i prljavštinu. 

Neobičan događaj će manje smiješan biti njihovom pastiru koji će, prema pisanju medija, morati nadoknaditi štetu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Krave, svinje i ovce trljaju 'kopita': Načelnik objasnio zašto ih je posebno nagradio za Božić

OvcaNjemačkaživotinjaTrgovinaSnimka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUDA SNIMKA /
Ovce zalutale na parking trgovine, a onda je jedna počela slijediti kupca. Nastao je potpuni kaos