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Vušković o nastavku Mundijala: 'Moramo biti na najvišem nivou'

Vušković o nastavku Mundijala: 'Moramo biti na najvišem nivou'
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Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA/PIXSEL

'Nije to bila naša najbolja utakmica, međutim bilo je i dobrih stvari'

19.6.2026.
16:49
Hina
Marty Jean-Louis/Sipa USA/PIXSEL
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Iza Luke Vuškovića premijerni je nastup u hrvatskom dresu na svjetskim prvenstvima, no neće ga pamtiti po dobrome, Engleska je u Dallasu slavila s uvjerljivih 4-2.

Mladi hrvatski stoper pojavio se u petak na konferenciji za novinare u kampu u Alexandriji sabravši dojmove nakon utakmice u Dallasu.

"Nije to bila naša najbolja utakmica, međutim bilo je i dobrih stvari. Igrali smo protiv vrhunskog protivnika, sada se moramo fokusirati na iduće dvije utakmice," kazao je u uvodu.

Tijekom karijere je nastupao za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije, te u četiri lige u Hrvatskoj, Poljskoj, Belgiji i Njemačkoj. No, World Cup je ipak razina više.

"Svaka greška se kažnjava, to je najveća razlika od liga u kojima sam igrao," priznao je. 

Vušković je za reprezentaciju debitirao u lipnju prošle godine u susretu protiv Češke. Do sada je upisao šest nastupa postigavši jedan gol, u prijateljskom susretu protiv Kolumbije.

Najveća utakmica karijere

Priznao je kako je to bila najveća utakmica njegove karijere.

"Jedino mi je žao mi je što je završilo tako." 

Izbornik Zlatko Dalić je nakon utakmice istaknuo kako su "Vatreni" najviše problema imali iz prekida.

"Imaju dobre izvođače i skakače, ali mi nismo bili na razini. Sada se moramo pripremiti kako bi bili na najvišem nivou i da više ne primamo golove iz prekida."

Osvrnuo se na činjenicu da će Luka Modrić protiv Paname upisati čak 200. nastup u hrvatskom dresu.

"Stvarno je čast biti s njim u svlačionici i dijeliti teren s njim," kazao je dodavši: "Mi mlađi možemo biti ponosni što možemo igrati s Lukom, Perijom, Kramom... gušt je gledati kako igraju, od njih možemo učiti u svakom detalju, i na terenu izvan njega," kazao je mladi stoper.

Luka VuškovićSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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