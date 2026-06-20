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NEPOŽELJNA LEGENDA /

Kakav udarac za Erdogana: Ime sjajnog napadača osvanulo na stadionu u porazu Turske

Kakav udarac za Erdogana: Ime sjajnog napadača osvanulo na stadionu u porazu Turske
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Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Şükür je iz Turske izgnan 2016. nakon optužbe da je sudjelovao u državnom udaru

20.6.2026.
12:41
Sportski.net
ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
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Turska je u subotnjim ranojutarnjim satima izgubila 1:0 od Paragvaja i tako ispala sa Svjetskog prvenstva kolo prije kraja grupne faze.

No, osim rezultata, buru u Turskoj podiglo je i ime legendarnog napadača Hakana Şüküra. Njegovo se ime pojavilo na velikom ekranu stadiona Levi’s u Santa Clari u Kaliforniji, zajedno s imenima četvorice drugih navijača turske reprezentacije. Ime tog napadača izaziva buru u Turskoj iz sasvim nesportskih razloga.

Naime, Şüküra su turske vlasti na čelu s Recepom Tayyipom Erdoğanom optužile da je 2016. sudjelovao u pokušaju državnog udara, a povezuju ga i s organizacijom FETÖ, koja je nakon tog događaja proglašena terorističkom.

Zbog navedenog razloga Şükür već godinama živi u SAD-u, gdje radi kao vozač taksija, a njegovo se ime u Turskoj “ne spominje”, iako je riječ o legendi reprezentacije koja je 2002. osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu.

Bitno je napomenuti kako "Super Shoutout" program FIFA-e koji košta 80 američkih dolara, pa je netko očito odlučio dati počast legendarnom napadaču ili pak provocirati dugogodišnjeg čelnika Turske.

Hakan SukurTurska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Recep Tayyip Erdoğan
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