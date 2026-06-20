Kakav udarac za Erdogana: Ime sjajnog napadača osvanulo na stadionu u porazu Turske

Turska je u subotnjim ranojutarnjim satima izgubila 1:0 od Paragvaja i tako ispala sa Svjetskog prvenstva kolo prije kraja grupne faze.

No, osim rezultata, buru u Turskoj podiglo je i ime legendarnog napadača Hakana Şüküra. Njegovo se ime pojavilo na velikom ekranu stadiona Levi’s u Santa Clari u Kaliforniji, zajedno s imenima četvorice drugih navijača turske reprezentacije. Ime tog napadača izaziva buru u Turskoj iz sasvim nesportskih razloga.

Naime, Şüküra su turske vlasti na čelu s Recepom Tayyipom Erdoğanom optužile da je 2016. sudjelovao u pokušaju državnog udara, a povezuju ga i s organizacijom FETÖ, koja je nakon tog događaja proglašena terorističkom.

Zbog navedenog razloga Şükür već godinama živi u SAD-u, gdje radi kao vozač taksija, a njegovo se ime u Turskoj “ne spominje”, iako je riječ o legendi reprezentacije koja je 2002. osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu.

🔴 Sinan Akçıl:



“5 dakika önce maça giden bir arkadaşım yolladı. Bu nasıl oluyor anlamadım.”



“Sızmalar devam ediyor.” pic.twitter.com/bqm9AAGyJe — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) June 20, 2026

Bitno je napomenuti kako "Super Shoutout" program FIFA-e koji košta 80 američkih dolara, pa je netko očito odlučio dati počast legendarnom napadaču ili pak provocirati dugogodišnjeg čelnika Turske.