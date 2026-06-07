Bizaran video: Pogledajte kako je mala država poslala reprezentaciju na Mundijal

Među reprezentacijama koje će prvi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu nalazi se i Curacao, karipska otočna država iz CONCACAF zone, koja je ispisala povijest plasmanom na najveću nogometnu smotru.

Do svog premijernog Mundijala Curacao je stigao osvajanjem prvog mjesta u skupini B završne faze kvalifikacija. Iza sebe je ostavio Jamajku, Trinidad i Tobago te Bermudu, a učinak od tri pobjede i tri remija donio mu je 12 bodova. Jamajka je završila odmah iza s bodom manje.

Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched. pic.twitter.com/mj1OuLKD0m — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) June 7, 2026

Na ždrijebu je Curacao završio u skupini E, gdje ga čekaju dvoboji protiv Njemačke, Ekvadora i Obale Bjelokosti. Riječ je o zahtjevnoj skupini, no u taboru debitanta vjeruju da mogu iznenaditi barem jednog od favorita i zakomplicirati borbu za prolazak dalje.

Uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo reprezentativci su dobili posebno ispraćanje u Willemstadu, glavnom gradu države. Nogometaši su se provozali gradom u starinskom autobusu, a vesela atmosfera i slavlje na ulicama pokazali su koliko njihov povijesni uspjeh znači stanovnicima Curacaa.