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Bizaran video: Pogledajte kako je mala država poslala reprezentaciju na Mundijal

Bizaran video: Pogledajte kako je mala država poslala reprezentaciju na Mundijal
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Foto: Jane Barlow, PA Images/Alamy/Profimedia

Do svog premijernog Mundijala Curacao je stigao osvajanjem prvog mjesta u skupini B završne faze kvalifikacija. Iza sebe je ostavio Jamajku, Trinidad i Tobago te Bermudu

7.6.2026.
16:51
Sportski.net
Jane Barlow, PA Images/Alamy/Profimedia
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Među reprezentacijama koje će prvi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu nalazi se i Curacao, karipska otočna država iz CONCACAF zone, koja je ispisala povijest plasmanom na najveću nogometnu smotru.

Do svog premijernog Mundijala Curacao je stigao osvajanjem prvog mjesta u skupini B završne faze kvalifikacija. Iza sebe je ostavio Jamajku, Trinidad i Tobago te Bermudu, a učinak od tri pobjede i tri remija donio mu je 12 bodova. Jamajka je završila odmah iza s bodom manje.

 

 

Na ždrijebu je Curacao završio u skupini E, gdje ga čekaju dvoboji protiv Njemačke, Ekvadora i Obale Bjelokosti. Riječ je o zahtjevnoj skupini, no u taboru debitanta vjeruju da mogu iznenaditi barem jednog od favorita i zakomplicirati borbu za prolazak dalje.

Uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo reprezentativci su dobili posebno ispraćanje u Willemstadu, glavnom gradu države. Nogometaši su se provozali gradom u starinskom autobusu, a vesela atmosfera i slavlje na ulicama pokazali su koliko njihov povijesni uspjeh znači stanovnicima Curacaa.

CuracaoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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