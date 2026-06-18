Osvojile srce Zmajeva: Upoznajte atraktivne djevojke koje će večeras strastveno navijati

Dok reprezentaciju Bosne i Hercegovine večeras na Svjetskom prvenstvu očekuje važan dvoboj protiv Švicarske, pozornost javnosti nije usmjerena samo na događanja na terenu. Veliko zanimanje privlače i žene koje godinama pružaju podršku Zmajevima, a koje su tijekom godina postale prepoznatljiva lica domaće javne scene.

Iako ih mediji često nazivaju WAGsicama (wives and girlfriends), mnoge od njih uspješno grade vlastite karijere, vode privatne poslove i ostvaruju zapažene uspjehe izvan nogometnog svijeta. Njihove ljubavne priče s bosanskohercegovačkim reprezentativcima već godinama intrigiraju javnost, a neke su stekle gotovo jednaku prepoznatljivost kao i njihovi slavni partneri.

Amra Džeko i Edin Džeko

Kada se govori o najpoznatijem nogometnom paru u Bosni i Hercegovini, ime Amre Džeko nezaobilazno je. Bivša manekenka i poduzetnica upoznala je Edina Džeku 2011. godine u Los Angelesu, dok je tadašnji napadač Manchester City boravio u Sjedinjenim Američkim Državama. Njihova veza godinama se odvijala na relaciji Europa – Amerika, a upravo je razdvojenost dodatno učvrstila njihov odnos.

Par se vjenčao 2016. godine te danas imaju četvero zajedničke djece dok Amra iz prethodnog ljubavnog odnosa ima kćer.

Sabrina Tabaković i Haris Tabaković

Među suprugama bosanskohercegovačkih reprezentativaca sve više pozornosti privlači i Sabrina Tabaković, supruga napadača Haris Tabaković.

Sabrina, njemačka manekenka koja surađuje s međunarodnim modnim agencijama, i Haris bili su nekoliko godina u vezi prije nego što su se zaručili 2023. godine. Svoju su ljubav okrunili brakom u lipnju 2024. na intimnoj ceremoniji u krugu obitelji i najbližih prijatelja.

Iako je uspješna u svijetu mode, Sabrina rijetko privlači pozornost privatnim životom. Ipak, posljednjih mjeseci postala je jedna od najprepoznatljivijih partnerica reprezentativaca Bosne i Hercegovine zahvaljujući emotivnim objavama kojima prati suprugove uspjehe.

Sandra Demirović i Ermedin Demirović

Dok je Ermedin Demirović posljednjih godina izrastao u jednog od najvažnijih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine, uz njega je cijelo vrijeme bila Sandra Demirović, žena s kojom je dijelio i najljepše i najizazovnije trenutke profesionalnog puta. Njihova priča nije nastala u svijetu nogometnog glamura, već u Njemačkoj, zemlji u kojoj su oboje odrasli i upoznali se još kao vrlo mladi.

Nakon višegodišnje veze, par se zaručio 2023. godine, a svoju su ljubav okrunili brakom u rujnu 2024. na intimnoj ceremoniji u Njemačkoj, okruženi obitelji i najbližim prijateljima. Sandra je podrijetlom iz Srbije, no zajedno s Ermedinom godinama gradi zajednički život daleko od medijske pozornosti.

Početkom 2025. godine njihova je obitelj postala bogatija za kćer Leanu, a Ermedin je često isticao kako mu je upravo obiteljska stabilnost pomogla da na terenu pruži svoje najbolje partije.

Nikol Bulat i Ivan Šunjić

Među onima koji večeras s posebnim emocijama prate reprezentaciju nalazi se i Hrvatica Nikol Bulat, bivša članica popularne grupe Feminnem. Nekadašnja pop zvijezda danas je jedna od zapaženijih WAGsica, a javnost je prati jednako zbog njezina glamuroznog životnog stila kao i zbog veze s nogometašem Ivanom Šunjićem.

Poznata je po istančanom modnom ukusu, što redovito pokazuje na društvenim mrežama. U njezinu se ormaru mogu pronaći komadi prestižnih svjetskih brendova poput Chanel, Louis Vuitton i Prada. Mnogi komentiraju i kako danas više ne izgleda kao nekada.

Nakon duže pauze od javnog života, 2020. godine ponovno je aktivirala profile na društvenim mrežama. Tada je otkrila kako se preselila u Veliku Britaniju i započela novi život u jeku karantene.

U međuvremenu je postalo poznato da je u vezi s Ivanom Šunjićem, bivšim igračem GNK Dinamo Zagreb. Zbog njegove karijere preselila se u Englesku, gdje je Šunjić nastupao za Birmingham City F.C., a potom i na Cipar nakon transfera u Pafos FC. Par je u svibnju 2023. godine dobio sina, no privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti.