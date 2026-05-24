OČEKIVANO /

De Zerbi otkrio ostaje li u Tottenhamu ako ispadnu u Championship

Foto: Dennis Goodwin/ProSports/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tottenham bi mogao ispasti iz prve lige prvi put od 1977. godine.

24.5.2026.
12:35
Hina
Dennis Goodwin/ProSports/Shutterstock Editorial/Profimedia
Trener Tottenhama Roberto De Zerbi ponovio je svoju predanost klubu iz Premier lige kojem prijeti ispadanje, rekavši da će ostati čak i ako ispadne u drugu ligu.

Tottenham ima dva boda više od West Hama na posljednjem mjestu koje vodi u opstanak, a domaći remi s Evertonom u nedjelju u njihovoj posljednjoj ligaškoj utakmici sezone gotovo sigurno bi bio dovoljan da osigura opstanak, jer klub iz sjevernog Londona ima bolju gol-razliku.

Međutim, ako izgube od Evertona, a West Ham pobijedi Leeds, Tottenham bi mogao ispasti iz prve lige prvi put od 1977. godine.

U travnju je De Zerbi rekao da će ostati na čelu kluba sljedeće sezone bez obzira na rezultate. Na pitanje u petak hoće li održati riječ, Talijan je novinarima rekao: "Da, sve potvrđujem.

"I dalje je čast biti trener Tottenhama, čak i ako u nedjelju igramo za borbu za opstanak, to nije problem. Smatram nogomet nečim više od (ligaške) tablice. Borimo se za nešto vrlo važno za sve. To je nogomet. Ali imamo dovoljno kvalitete. Da biste napali pritisak, morate pronaći hrabrost u sebi, razumjeti situaciju i prisiliti se da date sve od sebe", dodao je De Zerbi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
