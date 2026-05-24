Tko ispada iz Premier lige, Tottenham ili West Ham? Evo kada i gdje gledati napeti kraj sezone

Danas, 24. svibnja, od 17 sati igraju se posljednje utakmice engleske Premier lige. Naslov je već pripao Arsenalu, putnici u Ligu prvaka i Europsku ligu su (gotovo) sigurni, a jedina preostala nepoznanica je tko će uz Wolverhampton i Burnley ispasti u drugi rang.

Ostala su samo dva kandidata za tu "nagradu" – West Ham i Tottenham. Dva kluba iz Londona, dvije momčadi s megastadionima i dva velikana na koljenima imaju posljednju priliku ostati dio elite.

West Ham će svoju priliku tražiti protiv Leedsa. Čekićari su od samog početka sezone u velikim problemima, pa nema mnogo onih koji su iznenađeni njihovom situacijom. Njihova najveća zvijezda iz prošle sezone, Muhammed Kudus, početkom ove je prešao u Spurse, a udarac za momčad s Olimpijskog stadiona bio je i odlazak Lucasa Paquete. To je rezultiralo lošom formom i padom s 14. mjesta prošle sezone na 18. ove.

Tottenham je pak prošle sezone završio na 17. mjestu, posljednjem koje jamči ostanak u Premier ligi. No na početku sezone klub iz sjevernog Londona značajno se pojačao, a dolazak Thomasa Franka za mnoge je bio pun pogodak. Pijetlovi su u sezonu krenuli vrlo dobro, izgubivši samo jednu od prvih sedam utakmica, nakon čega su bili na trećem mjestu Premier lige. No ubrzo je krenula kriza, pa je momčad koja je grupnu fazu Lige prvaka završila na četvrtom mjestu otpustila Franka i za trenera dovela Igora Tudora. Kako ni on nije uspio oživjeti momčad, doveden je Roberto De Zerbi koji je nakratko popravio situaciju prije nego što je i on posrnuo.

Sada Tottenham u zadnje kolo ulazi s dva boda prednosti i velikim plusom. U utakmici protiv Evertona moraju osvojiti samo bod kako bi i dalje ostali dio elite. No potencijalni poraz otvara vrata West Hamu da izbaci klub s najskupljim stadionom u povijesti nogometa iz lige.

Dodajemo kako su Premier ligu već izborili Coventry, Ipswich i Hull City.

