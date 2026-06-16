Cijeli stadion je reagirao kada je krenula himna Irana, snimka je odmah postala viralna

Prije početka susreta Irana i Novog Zelanda na Svjetskom prvenstvu, pozornost nije bila usmjerena samo na teren, već i na događanja na tribinama stadiona u Inglewoodu u Kaliforniji.

Tijekom izvođenja iranske himne stadionom su odjekivali glasni zvižduci, koji su se jasno čuli i u televizijskom prijenosu. Razlog tome leži u činjenici da se utakmica igrala u području Los Angelesa, gdje živi najveća iranska zajednica izvan domovine.

Uoči utakmice održani su prosvjedi protiv vlasti u Teheranu, a dio okupljenih svoje je nezadovoljstvo iskazao upravo tijekom intoniranja himne. S druge strane, brojni navijači pokušali su zvižduke nadglasati pjevanjem, pa je atmosfera na tribinama bila izrazito podijeljena.

Snimke i reakcije ubrzo su preplavile društvene mreže, gdje su mnogi raspravljali o tome treba li politiku ostaviti izvan sportskih natjecanja. Susret Irana i Novog Zelanda tako je još jednom pokazao koliko se sport i društveno-politička zbivanja ponekad teško mogu razdvojiti.