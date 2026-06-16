FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA RUBU INCIDENTA /

Mohebijeva proslava gola izazvala burne reakcije: Navijači traže reakciju FIFA-e

Mohebijeva proslava gola izazvala burne reakcije: Navijači traže reakciju FIFA-e
×
Foto: Nayra Halm/Zuma Press/Profimedia

Hoće li FIFA pokrenuti disciplinski postupak i eventualno kazniti Mohebija?

16.6.2026.
7:54
Sportski.net
Nayra Halm/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Iranski reprezentativac Mohammad Mohebi našao se u središtu pozornosti nakon pogotka protiv Novog Zelanda u prvom kolu skupine G na Svjetskom prvenstvu. No, više od samog gola pažnju je privukao način na koji ga je proslavio.

Nakon što je zatresao mrežu za izjednačenje, 27-godišnji napadač imitirao je pucanje iz pištolja prema tribinama. Snimka proslave ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara među navijačima.

Mnogi su ocijenili da takva gesta nema mjesta na najvećoj nogometnoj pozornici te su pozvali FIFA-u da reagira. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni zahtjevi za disciplinskim sankcijama, a dio navijača smatra da bi igrač mogao biti kažnjen već tijekom turnira.

Dodatnu težinu cijelom slučaju daju aktualne političke napetosti povezane s Iranom, zbog čega su pojedini promatrači u njegovoj gesti pokušali pronaći i šire značenje. Ipak, iz iranskog tabora zasad nije stiglo nikakvo službeno objašnjenje, dok su igrači i stručni stožer nakon utakmice izbjegavali komentirati incident.

Hoće li FIFA pokrenuti disciplinski postupak i eventualno kazniti Mohebija, tek treba vidjeti. Jasno je jedino da je njegova proslava postala jedna od najkomentiranijih tema dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.

IranSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026Sp 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike