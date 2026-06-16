Mohebijeva proslava gola izazvala burne reakcije: Navijači traže reakciju FIFA-e

Iranski reprezentativac Mohammad Mohebi našao se u središtu pozornosti nakon pogotka protiv Novog Zelanda u prvom kolu skupine G na Svjetskom prvenstvu. No, više od samog gola pažnju je privukao način na koji ga je proslavio.

Nakon što je zatresao mrežu za izjednačenje, 27-godišnji napadač imitirao je pucanje iz pištolja prema tribinama. Snimka proslave ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara među navijačima.

Mnogi su ocijenili da takva gesta nema mjesta na najvećoj nogometnoj pozornici te su pozvali FIFA-u da reagira. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni zahtjevi za disciplinskim sankcijama, a dio navijača smatra da bi igrač mogao biti kažnjen već tijekom turnira.

Dodatnu težinu cijelom slučaju daju aktualne političke napetosti povezane s Iranom, zbog čega su pojedini promatrači u njegovoj gesti pokušali pronaći i šire značenje. Ipak, iz iranskog tabora zasad nije stiglo nikakvo službeno objašnjenje, dok su igrači i stručni stožer nakon utakmice izbjegavali komentirati incident.

Hoće li FIFA pokrenuti disciplinski postupak i eventualno kazniti Mohebija, tek treba vidjeti. Jasno je jedino da je njegova proslava postala jedna od najkomentiranijih tema dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.