Kaos u Londonu! Navijači ga prepoznali i bacili niz tribinu

Arsenal je napravio veliki korak prema osvajanju Premier lige nakon 22 godine čekanja, a sve je i dalje u njihovim rukama uoči završna dva kola protiv Burnleyja i Crystal Palacea. Momčad Arsenala sada sama odlučuje o naslovu, a dvije pobjede donose dugo sanjani trofej.

U važnom dvoboju protiv West Hama slavili su 1:0 pogotkom Leandra Trossarda u završnici, no utakmicu je obilježila i velika drama. Manchester City se potajno nadao kiksu Topnika, ali je ključni trenutak stigao nakon što je sudac poništio gol domaćina u samoj nadoknadi, što je potpuno promijenilo tijek završnice.

Dok se na terenu lomio rezultat, na tribinama su zabilježene i ružne scene. Dio navijača Arsenala pokušao se stopiti s domaćima, no njihova je “kamuflaža” brzo otkrivena, nakon čega je došlo do naguravanja i incidenta koji je bacio sjenu na londonski dvoboj.

