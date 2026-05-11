FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POBJEDA U DRUGOM PLANU /

Kaos u Londonu! Navijači ga prepoznali i bacili niz tribinu

Kaos u Londonu! Navijači ga prepoznali i bacili niz tribinu
×
Foto: Instagram

U važnom dvoboju protiv West Hama slavili su 1:0 pogotkom Leandra Trossarda u završnici

11.5.2026.
13:06
Sportski.net
Instagram
VOYO logo
VOYO logo

Arsenal je napravio veliki korak prema osvajanju Premier lige nakon 22 godine čekanja, a sve je i dalje u njihovim rukama uoči završna dva kola protiv Burnleyja i Crystal Palacea. Momčad Arsenala sada sama odlučuje o naslovu, a dvije pobjede donose dugo sanjani trofej.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ape Huncho (@apehuncho_)

 

 

 

U važnom dvoboju protiv West Hama slavili su 1:0 pogotkom Leandra Trossarda u završnici, no utakmicu je obilježila i velika drama. Manchester City se potajno nadao kiksu Topnika, ali je ključni trenutak stigao nakon što je sudac poništio gol domaćina u samoj nadoknadi, što je potpuno promijenilo tijek završnice.

Dok se na terenu lomio rezultat, na tribinama su zabilježene i ružne scene. Dio navijača Arsenala pokušao se stopiti s domaćima, no njihova je “kamuflaža” brzo otkrivena, nakon čega je došlo do naguravanja i incidenta koji je bacio sjenu na londonski dvoboj.

POGLEDAJTE VIDEO: Dubrava je bila središte europskog Taekwondoa

ArsenalWest Ham
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike