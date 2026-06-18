Njemačka šalje brodove prema jednoj od najopasnijih točaka svijeta: Stižu i podvodni dronovi

Njemačka raspoređuje dva broda u Crvenom moru u sklopu svojih priprema za moguću vojnu misiju u Hormuškom tjesnacu, kazao je njemački ministar obrane Boris Pistorius u četvrtak.

Nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao sporazum s Iranom o okončanju rata koji je poremetio globalnu opskrbu energentima, dužnosnici brodarskog i osiguravajućeg sektora su pozvali na hitno raspoređivanje protuminskih brodova u Hormuški tjesnac.

"U ovom trenutku naš minolovac Fulda i brod za opskrbu Mosel plove Sueskim kanalom prema Crvenom moru", rekao je Pistorius novinarima nakon što je stigao u Bruxelles na sastanak sa svojim kolegama iz NATO-a.

Pistorius, koji nije pružio vremenski okvir, kazao je da će biti potrebno odobrenje Irana i Omana prije bilo kakvog sudjelovanja u operaciji uklanjanja mina, dodajući da će misija također ovisiti o razvoju pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Uklanjanje mina iz tjesnaca bi moglo odgoditi obnovu normalnog prometa za više tjedana, rekli su za Reuters izvori iz brodarske industrije te stručnjaci za pomorsku sigurnost.

Njemačka također šalje podvodne dronove, ronioce pirotehničare i timove za zaštitu brodova. Iako Francuska i Velika Britanija zagovaraju multinacionalnu pomorsku misiju, diplomati tvrde da je Iran signalizirao snažno protivljenje bilo kakvoj stranoj vojnoj prisutnosti u pomorskom prolazu te da bi mogao pokušati uvesti naknadu za prolaz brodova, što je europskim silama neprihvatljivo.

Dužnosnici grčke vlade su rekli da je Atena spremna poslati opremu kako bi podržala napore razminiranja, no glasnogovornik vlade Pavlos Marinakis je u četvrtak kazao da još uvijek nema konkretne odluke na operativnoj razini.

Jakob Larsen, čelnik za sigurnost u brodarskom udruženju BIMCO, rekao je da obje sukobljene strane moraju dati uvjerljiva jamstva prije nego što se promet može vratiti na razine koje su postojale prije sukoba.

"Prijetnja od mina u području i dalje je razlog za zabrinutost (...) te je potrebno uspostaviti rute bez mina", dodao je.