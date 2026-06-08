Nagrađivani tekstopisac pronađen mrtav: Radio s Britney Spears i Dua Lipom

Britanski tekstopisac Talay Riley, poznat po suradnjama s glazbenicama Britney Spears i Dua Lipom, pronađen je mrtav nakon napada nožem u Londonu.

Policija ga je pronašla s ubodnim ranama u vrtu jedne nekretnine u četvrti Silvertown, a unatoč pokušajima hitne pomoći preminuo je na mjestu događaja. U istom incidentu ozlijeđen je i muškarac u dvadesetim godinama, koji je prevezen u bolnicu te nije životno ugrožen.

Metropolitanska policija potvrdila je da su tri osobe uhićene pod sumnjom za ubojstvo, no dvije su puštene bez daljnjih mjera, dok je treća osoba puštena uz jamčevinu do nastavka istrage.

Tijekom karijere Riley je radio na pjesmi "Clumsy" s albuma "Glory" Britney Spears te na singlu "Last Dance" Dua Lipe. Grammy nagradu osvojio je za doprinos pjesmi "Lights On" američke pjevačice H.E.R., čiji je album 2019. godine proglašen najboljim R&B albumom.

Surađivao je i s brojnim drugim zvijezdama poput Jessie J, Ellie Goulding, Ushera, Chrisa Browna i Jasona Derula.

Rileyjeva obitelj oprostila se od njega emotivnom porukom, istaknuvši njegovu dobrotu, talent i pozitivan utjecaj na sve koji su ga poznavali, a njegov brat Michael Orabiyi poručio je kako će obitelji i prijateljima najviše nedostajati njegov humor, velikodušnost i snažna prisutnost.