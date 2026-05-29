Stošić ulazi u ring sa znatno preteškim protivnikom: 'Samo sam se nasmijao'

Darko Stošić će se na FNC 31 boriti protiv Grega Hardyja koji je na vaganju bio pretežak čak 11.9 kilograma. Prihvatio je unatoč tome Darko meč, a u podcastu prije ceremonijalnog vaganja objasnio je i zašto:

"Jako neprofesionalno od njega, Forgy mi je došao jučer i to rekao, a ja sam se samo nasmijao i rekao da nije uopće pitanje hoće li se borba održati. Održat će se i da ima 150 kila više, ali to nije profesionalno prema organizaciji, prema meni, prema ljudima koju su platili kartu, nikad se nisam susreo s ovakvom situacijom. Postigli smo mini dogovor, dobit će minus 30 posto od ugovora i to je to. Meni je to dodatna motivacija."

