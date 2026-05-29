Najozbiljniji incident na tlu EU od početka rata, rumunjska vojska: 'Imali smo četiri minute'

'NEPROMIŠLJENO PONAŠANJE' /

Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u Rumunjskoj i ozlijedio dvije osobe - što je najozbiljniji incident na tlu Europske unije od početka ukrajinsko-ruskog rata.

Dogodilo se to u gradu Galaţiu, blizu rumunjske istočne granice s Ukrajinom i Moldavijom. Dron je udario i izazvao požar na 10. katu stambene zgrade iz koje je oko 70 ljudi evakuirano, a 51-godišnja žena i njezin 14-godišnji sin su lakše ozlijeđeni. Iz rumunjske vojske tvrde da su imali samo četiri minute od otkrivanja drona do trenutka udara, a u zraku su bila dva borbena zrakoplova i vojni helikopter. Incident su osudile članice Unije, kao i NATO saveznici.

Glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte, rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, i da nepromišljeno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve.