Tragedija u Međimurju: Pretjecao traktor pa poginuo u frontalnom sudaru
Vozač motocikla poginuo je u utorak u prometnoj nesreći u međimurskom naselju Slakovec nakon frontalnog sudara s osobnim automobilom
U teškoj prometnoj nesreći kod Slakovca u utorak smrtno je stradao 41-godišnji motociklist. Očevid je u tijeku, a policija apelira na oprez svih sudionika u prometu, javlja eMedjimurje.
Nesreća se dogodila oko 14.20 sati i to prilikom pretjecanja traktora, kada je motociklist naletio na vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće, doznaje eMedjimurje.
Na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći te druge žurne službe, no unesrećenom vozaču nije bilo spasa.
U prometnoj nesreći ozlijeđena je i vozačica osobnog automobila koja je nakon pružene pomoći na mjestu događaja prevezena u Županijsku bolnicu Čakovec radi daljnje medicinske obrade. Prema informacijama kojima raspolaže policija, njezine ozljede nisu opasne po život.
Očevid u tijeku
Na mjestu nesreće očevid se provodi uz nazočnost zamjenice županijskog državnog odvjetnika, koja zajedno s policijskim službenicima utvrđuje sve okolnosti i uzroke ove prometne tragedije.
Promet na toj dionici je privremeno obustavljen za vrijeme trajanja očevida, a više informacija očekuje se po završetku službenog policijskog izvješća.