FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRADAO MOTOCIKLIST /

Tragedija u Međimurju: Pretjecao traktor pa poginuo u frontalnom sudaru

Tragedija u Međimurju: Pretjecao traktor pa poginuo u frontalnom sudaru
×
Foto: Tanja Kordić/eMedjimurje

Vozač motocikla poginuo je u utorak u prometnoj nesreći u međimurskom naselju Slakovec nakon frontalnog sudara s osobnim automobilom

26.5.2026.
17:28
Hina
Tanja Kordić/eMedjimurje
VOYO logo
VOYO logo

U teškoj prometnoj nesreći kod Slakovca u utorak smrtno je stradao 41-godišnji motociklist. Očevid je u tijeku, a policija apelira na oprez svih sudionika u prometu, javlja eMedjimurje.

Nesreća se dogodila oko 14.20 sati i to prilikom pretjecanja traktora, kada je motociklist naletio na vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće, doznaje eMedjimurje.

Tragedija u Međimurju: Pretjecao traktor pa poginuo u frontalnom sudaru
Foto: Tanja Kordić/eMedjimurje

Na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći te druge žurne službe, no unesrećenom vozaču nije bilo spasa.

U prometnoj nesreći ozlijeđena je i vozačica osobnog automobila koja je nakon pružene pomoći na mjestu događaja prevezena u Županijsku bolnicu Čakovec radi daljnje medicinske obrade. Prema informacijama kojima raspolaže policija, njezine ozljede nisu opasne po život.

Tragedija u Međimurju: Pretjecao traktor pa poginuo u frontalnom sudaru
Foto: Tanja Kordić/eMedjimurje

Očevid u tijeku

Na mjestu nesreće očevid se provodi uz nazočnost zamjenice županijskog državnog odvjetnika, koja zajedno s policijskim službenicima utvrđuje sve okolnosti i uzroke ove prometne tragedije.

Promet na toj dionici je privremeno obustavljen za vrijeme trajanja očevida, a više informacija očekuje se po završetku službenog policijskog izvješća.

MeđimurjePolicijaPrometna NesrećaPoginuo Motociklist
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike