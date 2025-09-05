S Vasom Bakočevićem nikad nije dosadno: Podrigom najavio spektakl protiv Croate!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

kakav majstor /

Prvak lake kategorije Francisco “Croata” Barrio trebao je braniti svoj pojas protiv opasnog Lom-Alija Eskieva, no nakon što je izazivač otkazao nastup, organizatori FNC-a brzo su reagirali i fanovima priredili poslasticu koju nitko nije očekivao.

U kavez ulazi Vaso “Psihopata” Bakočević, stari rival i ikona regionalne MMA scene. Njihov treći međusobni obračun neće biti za titulu, ali bit će poseban po pravilima – “Extreme Boxing”, odnosno boks s malim MMA rukavicama. To jamči bespoštednu razmjenu udaraca i atmosferu koja će publiku dignuti na noge.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

Da s Vasom nikada nije dosadno, potvrdila je i njegova najava borbe – crnogorski borac pojavio se pred kamerama i dvoboj protiv Barria najavio na krajnje osebujan način, kroz podrig.

Sutrašnji meč između Bakočevića i Barria nosi sve elemente pravog spektakla – rivalstvo, posebna pravila i borce koji nikada ne ostavljaju publiku ravnodušnom.