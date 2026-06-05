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U OBLIKU RAKETE /

U zabavnom parku osvanula morbidna atrakcija! Kad vidite kakvo su joj ime dali...

Morbidna atrakcija osvanula je u zabavnom parku u Sankt Peterburgu. Ondje je jedan od tornjeva za zabavu u obliku rakete - dobio ime Orešnik.

Riječ je o zloglasnoj hipersoničnoj raketi koju je Moskva tri puta lansirala prema ukrajinskim gradovima. Rusija tvrdi da može nositi i nuklearne glave, da je praktički neoboriva te da ima domet veći od pet tisuća kilometara. Vladimir Putin kaže i da je dosadašnje korištenje rakete bilo samo testiranje te da raketa još nije pokazala svoju pravu moć.

Što kažu posjetitelji pogledajte u videu. 

 

 

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5.6.2026.
16:53
RTL Danas
OrešnikZabavni ParkSankt PeterburgRat U Ukrajini
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