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TEŠKA ODLUKA /

De la Fuente otkrio konačnu odluku hoće li Yamal i Williams igrati prvu utakmicu Furije

De la Fuente otkrio konačnu odluku hoće li Yamal i Williams igrati prvu utakmicu Furije
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Foto: Jose CASTANARES/AFP/Profimedia

Yamal je u travnju ozlijedio prepone i stražnju ložu, a probleme s ozljedama imali su i Williams te Munoz

8.6.2026.
12:15
Hina
Jose CASTANARES/AFP/Profimedia
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Izbornik nogometne reprezentacije Španjolske Luis ​de la Fuente izjavio je da oporavak Laminea Yamala, Nice Williamsa i Victora Munoza napreduje prema planu i da bi oni trebali biti na raspolaganju za uvodnu utakmicu na SP-u 15. lipnja protiv Zelenortskih Otoka. 

"Oporavak sve trojice ide po planu i ako sljedećih dana nešto neočekivano ne iskrsne oni bi trebali biti na raspolaganju za prvu utakmicu 15. lipnja", kazao je ​De la Fuente.   

Yamal je u travnju ozlijedio prepone i stražnju ložu, a probleme s ozljedama imali su i Williams te Munoz. Krilni napadači Yamal i Williams bili su ključni igrači Španjolske prije dvije godine u pohodu na naslov europskih prvaka.  

Yamal, Williams i Munoz ostali su u reprezentativnom trening kampu u Chattanoogi (američka država Tennessee), dok je ostatak reprezentacije otputovao u meksičku Pueblu, gdje ih u ponedjeljak očekuje prijateljska utakmica protiv Perua.

"Za nas je to vrlo važna utakmica i nećemo ju tretirati kao pripremni susret", rekao je izbornik Španjolske, koju svrstavaju u uži krug favorita za osvajanje naslova svjetskih prvaka. 

Uloga favorita nimalo ne smeta napadača Yeremyja ‌Pina: "Normalno je da nas etiketiraju kao favorite. Iza nas je nekoliko dobrih godina i to nas čini ponosnima. Pritisak favorita natjerat će nas da igramo bolje, a ne lošije".

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.španjolska Nogometna Reprezentacija
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