Tko je novi vođa Irana? Povezan je s Revolucionarnom gardom, jako rijetko govori u javnosti

Modžtaba Hamenei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hameneija, imenovan je za nasljednika oca kao vrhovnog vođe Irana, javili su u nedjelju iranski državni mediji.

Kako prenose agencije, 56-godišnjeg Modžtabu Hameneija imenovalo je vrhovnim vođom Vijeće stručnjaka, nakon što je on godinama stvarao bliske veze s elitnom Revolucionarnom gardom i gradio utjecaj u klerikalnom establišmentu.

Preživio je američko-izraelski zračni napad protiv Irana i iranski establišment ga je označio kao potencijalnog nasljednika svog oca, koji je ubijen u zračnom napadu prošle subote.

Blisko povezan s Revolucionarnom gardom

Moćni klerik srednjeg ranga, Modžtaba Hamenei se protivi reformatorima koji žele surađivati ​​sa Zapadom dok pokušava obuzdati iranski nuklearni program i koji žele veću slobodu. Njegove bliske veze s Revolucionarnom gardom (IRGC) dale su mu dodatnu prednost u iranskom političkom i sigurnosnom aparatu, a on je izgradio utjecaj iza kulisa kao "ulaz" do oca, rekli su izvori upoznati s tim pitanjem.

"On ima snažnu podršku unutar IRGC-a, posebno među mlađim radikalnim generacijama“, rekla je Kasra Aarabi, voditeljica istraživanja IRGC-a u organizaciji United Against Nuclear Iran, američkoj političkoj organizaciji. Opisala ga je kao nekoga tko već djeluje kao "mini vrhovni vođa".

Vrhovni vođa ima posljednju riječ u državnim pitanjima, uključujući vanjsku politiku i iranski nuklearni program. Zapadne sile žele spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo u civilne svrhe.

Modžtaba će se suočiti s pritiskom američkih sankcija koje su naštetile gospodarstvu i mogao bi se suočiti s protivljenjem Iranaca koji su pokazali da su spremni organizirati masovne prosvjede kako bi istaknuli svoje zahtjeve za većim slobodama unatoč krvavoj represiji.

Rijetko govorio u javnosti

Modžtaba je rođen 1969. u gradu Mašhadu i odrastao je dok je njegov otac pomagao u organiziranju oporbe šahu. On je jedno od šestero djece bivšeg vrhovnog vođe. Kao mladić služio je u iransko-iračkom ratu.

Modžtaba je studirao kod vjerskih konzervativaca u sjemeništima u Komu, iranskom središtu šijitskog teološkog učenja, i ima klerikalni čin hudžatul-islama. Nikada nije imao formalnu poziciju u vladi Islamske Republike, unatoč tome što su ga mnogi smatrali čuvarom puta do svog oca.

Pojavljivao se na lojalističkim skupovima, ali rijetko je govorio u javnosti. Njegova uloga dugo je bila izvor kontroverzi u Iranu, a kritičari odbacuju svaki nagovještaj dinastičke politike u zemlji koja je 1979. svrgnula monarha kojeg je podržavao SAD.

Prema istrazi Bloomberga Modžtaba Hamenei stekao je znatno bogatstvo izgradnjom velike mreže fiktivnih tvrtki u inozemstvu. Američko Ministarstvo financija nametnulo je sankcije Modžtabi 2019., rekavši da predstavlja vrhovnog vođu u "službenom svojstvu unatoč tome što nikada nije izabran ili imenovan na vladinu dužnost", osim što radi u uredu svog oca.

Na njihovoj web stranici navodi se da je ajatolah Hamenei delegirao neke od svojih odgovornosti Modžtabi, za kojeg se navodi da je blisko surađivao sa zapovjednikom Kuds snaga IRGC-a i Basidžom, vjerskom milicijom povezanom s Gardom, "kako bi unaprijedio očeve destabilizirajuće regionalne ambicije i opresivne domaće ciljeve".

Modžtaba je bio posebna meta kritika prosvjednika tijekom nemira zbog smrti mlade žene u policijskom pritvoru 2022. godine, nakon što je uhićena zbog navodnog kršenja strogih pravila odijevanja Islamske Republike. 2024. godine široko je dijeljen video u kojem je najavio obustavu nastave islamskog prava koju je predavao u Komu, što je potaknulo nagađanja o razlozima.

Jako podsjeća na oca

Modžtaba jako podsjeća na oca i nosi crni turban, što sugerira da njegova obitelj potječe od proroka Muhameda. Kritičari kažu da Modžtaba nema svećeničke kvalifikacije da bi bio vrhovni vođa - hudžatul-islam je stupanj ispod ranga ajatolaha, položaja koji su imali njegov otac i Ruholah Homeini, koji je osnovao Islamsku Republiku.

Ali ostao je u fokusu, posebno nakon što je drugi vodeći kandidat za tu ulogu - bivši predsjednik Ebrahim Raisi - poginuo u padu helikoptera 2024. godine.

Američki diplomatski telegram napisan 2007. godine, a koji je objavio WikiLeaks, citirao je tri iranska izvora koji su opisivali Modžtabu kao put do Hameneija. Vjerovalo se da Modžtaba stoji iza iznenadnog uspona tvrdolinijaša Mahmuda Ahmadinedžada, koji je izabran za predsjednika 2005. godine.

Modžtaba je podržao Ahmadinedžada 2009. godine kada je osvojio drugi mandat na spornim izborima koji su rezultirali protuvladinim prosvjedima koje su nasilno ugušili Basidž i druge sigurnosne snage. Mehdi Karubi, umjereni klerik koji se kandidirao na izborima, napisao je tada pismo Hameneiju u kojem je prigovorio na ono što je on tvrdio da je Modžtabina uloga u podršci Ahmadinedžadu. Hamenei je odbacio optužbu.

Modžtabina supruga, koja je ubijena prvog dana američko-izraelskih zračnih napada, bila je kći istaknutog tvrdolinijaša, bivšeg predsjednika parlamenta Golamalija Hadadadela.

