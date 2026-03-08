Minijaturni psi velikog karaktera: Među rijetkim su pasminama koje su preživjele tragediju Titanica

Pomeranac je minijaturna pasmina psa prepoznatljiva po svom bujnom krznu, glasnom temperamentu i izraženoj osobnosti. Unatoč izgledu koji podsjeća na plišanu igračku, riječ je o psu koji je mnogo više od kućnog ljubimca za ukras.

Njegova inteligencija, hrabrost i iznimna odanost vlasniku čine ga jednim od najpopularnijih patuljastih pasa na svijetu. Iza karakteristične vanjštine krije se bogata povijest i kompleksan karakter, piše PetMd.

Foto: Shutterstock

Povijest pasmine pomeranac

Preci današnjeg pomeranca bili su znatno krupniji radni psi s Arktika, koji su dostizali težinu i do petnaest kilograma. Kao dio velike obitelji špiceva, korišteni su za vuču saonica i čuvanje stada. Njihova popularnost počela je rasti dolaskom u europsku regiju Pomeraniju, po kojoj su i dobili ime. Ključnu ulogu u transformaciji pasmine odigrala je britanska kraljica Viktorija.

U 19. stoljeću, potaknuta naklonošću prema manjim primjercima, započela je s ciljanim uzgojem, čime je veličina pasmine smanjena na današnji standard od dva do tri i pol kilograma. Na taj je način robustan radni pas postao preferirani ljubimac kraljevskih obitelji i aristokracije.

Kao povijesna zanimljivost, dva od tri psa koja su preživjela potonuće Titanica bili su pomeranci. Ovoj pasmini bile su naklonjene i brojne povijesne ličnosti, poput Mozarta i Michelangela, čiji je pomeranac navodno bio uz njega tijekom oslikavanja Sikstinske kapele.

Foto: Shutterstock

Karakter velikog psa u minijaturnom tijelu

Karakter pomeranca jedna je od njegovih najistaknutijih osobina. Riječ je o živahnom, znatiželjnom i izrazito samouvjerenom psu koji često nije svjestan svoje male veličine. Sklon je bez straha se suprotstaviti i znatno većim psima. Izuzetno je odan i privržen svojoj obitelji, a zbog urođene opreznosti i sklonosti lajanju na nepoznate zvukove, smatra se i dobrim psom čuvarom.

Pomeranci su inteligentni i brzo uče, no mogu pokazivati i tvrdoglavost, zbog čega su rana socijalizacija i dresura od ključne važnosti. Pogodni su za život u stanu i mogu biti odlični suputnici samcima ili starijim osobama koje im mogu posvetiti dovoljno pažnje. Zbog svoje krhke građe, ne preporučuju se obiteljima s vrlo malom djecom koja bi ih tijekom igre mogla nehotično ozlijediti.

Foto: Shutterstock

Njega krzna i osjetljivog zdravlja

Pomeranci su dugovječna pasmina s prosječnim životnim vijekom od 12 do 16 godina. Međutim, kao i mnoge male pasmine, podložni su određenim zdravstvenim problemima. Među najčešćima su luksacija patele (iščašenje koljena), kolaps dušnika, zbog čega se preporučuje korištenje oprsnice umjesto ogrlice te dentalni problemi poput nakupljanja kamenca.

Njihovo gusto, dvostruko krzno zahtijeva redovitu njegu. Kako bi se spriječilo zapetljavanje i stvaranje čvorova, potrebno ih je četkati dva do tri puta tjedno, a tijekom razdoblja linjanja i svakodnevno. Redovita oralna higijena također je ključna za prevenciju bolesti zuba.

Prehrana pomeranca

Pravilna prehrana od iznimne je važnosti za zdravlje ovih pasa. Zbog brzog metabolizma i sklonosti hipoglikemiji (nagli pad šećera u krvi), osobito u štěnećoj dobi, preporučuje se hranjenje s više manjih obroka dnevno. Odrasli psi trebali bi dobivati dva do tri obroka na dan.

Preporučuje se visokokvalitetna suha hrana formulirana za male pasmine, uz strogu kontrolu količine obroka jer je ova pasmina sklona debljanju.

